МИД РФ: Россия и Финляндия добились роста товарооборота вопреки курсу ЕС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия и Финляндия сумели преодолеть влияние деструктивной политики ЕС в отношении РФ на двусторонние отношения и добиться роста товарооборота. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в связи с предстоящим визитом главы российского МИД Сергея Лаврова 4 мая в Финляндию, где он встретится с министром иностранных дел Тимо Сойни и президентом Саули Ниинисте.

Рост товарооборота

"Влияние на двусторонние связи неблагоприятного политического фона и деструктивной линии Евросоюза в отношении России, которую поддерживает Финляндия, удалось с обеих сторон в значительной степени ограничить при помощи наработанного в течение десятилетий опыта и традиции конструктивного и прагматичного взаимодействия", - констатировали в российском дипведомстве в преддверии визита.

"Продолжавшееся с 2014 г. снижение объемов товарооборота (более чем в два раза - с $18 млрд до $9 млрд в 2016 г.) прекратилось во второй половине прошлого года, - добавили в МИД РФ. - В январе-феврале объем торговли вырос на 58% (до $1,8 млрд)".

Остается стабильным и инвестиционное сотрудничество. Объем финских накопленных прямых инвестиций в Россию по итогам трех кварталов 2016 г. составил $3,7 млрд, российских в Финляндию - $2,7 млрд. Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" с участием госкорпорации "Росатом", стоимость которого оценивается более чем в €5 млрд.

Политический диалог

Между Москвой и Хельсинки также развивается политический диалог, как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках, в том числе ООН. "Российско-финляндские отношения находятся в хорошем состоянии, - указали в МИД РФ. - Сотрудничество основывается на взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связях, тесном взаимодействии на государственной границе между двумя странами, динамичном межрегиональном и приграничном сотрудничестве, прямых контактах между людьми".

При этом в Министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на некоторые направления внешней политики Финляндии, в том числе, отношения с НАТО и позицию в отношении конфликта на юго-востоке Украины.

"Страна (Финляндия - прим. ТАСС) входит в пятерку наиболее продвинутых партнеров НАТО (наряду с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией), - отметили в МИД РФ. - При этом, однако, по данным социологических опросов, "за" вступление Финляндии в НАТО высказывается лишь около четверти населения, "против" - около половины. Эти показатели остаются стабильными уже более десяти лет".

Что касается конфликта в Донбассе, то здесь Финляндия придерживается занятой ЕС позиции. "Ключевым условием разрешения конфликта в Хельсинки считают выполнение минских договоренностей", - добавили в российском министерстве.