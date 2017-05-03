ЦБ: рост ВВП в I квартале 2017 г. составил в годовом выражении 0,2-0,4%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Банк России оценивает прирост ВВП России в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 0,2-0,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"По оценкам Банка России, годовой прирост ВВП в I квартале 2017 г. составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%", - отмечается в документе.

Рост ВВП обеспечивался активизацией инвестиционной активности, увеличением экспорта и восстановлением запасов материальных оборотных средств, говорится в документе.

"При этом пересмотр текущей оценки годового темпа прироста ВВП вниз по сравнению с прогнозом, опубликованным в мартовском выпуске Доклада о денежно-кредитной политике (0,4-0,7%), является техническим и обусловлен уточнением базы сравнения в связи с актуализацией Росстатом квартальных данных по ВВП за 2014-2016 годы", - объясняется в обзоре.

Эта оценка близка к данным Минэкономразвития. Так, глава министерства Максим Орешкин ранее сообщал, что рост ВВП России в первом квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора. Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития ожидает ускорения годовых темпов роста ВВП. Согласно обновленному прогнозу МЭР, рост экономики в 2017 году составит 2%.

Рост ВВП России во втором квартале 2017 года по отношению к первому кварталу с исключением сезонности составит 0,3-0,5%, потребительский и инвестиционный спрос продолжат восстанавливаться.

Рост инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2017 г. оценивается Банком России на уровне 1,5-2,0%.

Рост инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 г., по мнению ЦБ, обеспечивался в основном приобретением машин и оборудования, в том числе импортного производства. Оживлению инвестиционной активности способствовали стабильная динамика цен на импортное оборудование, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и улучшение настроений производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию компаний.