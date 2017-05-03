ЦБ: в РФ сохраняется рост поставок импортного оборудования

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По оценкам Банка России, компании в марте 2017 года увеличивали вложения в покупку импортных машин и оборудования в условиях укрепления рубля. Об этом говорится информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.
"В ближайшее время рост поставок из-за рубежа может продолжиться, в том числе вследствие расширения перечня технологического оборудования, импорт которого не подлежит обложению НДС, а также отсутствия конкурентоспособных отечественных аналогов", - отмечается в обзоре ЦБ.
Приобретением машин и оборудования, в том числе импортного производства, в основном обеспечивался рост инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 года, который оценивается на уровне 1,5-2%, говорится в материале Банка России.
"Оживлению инвестиционной активности способствовали стабильная динамика цен на импортное оборудование, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и улучшение настроений производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию компаний", - отмечается в обзоре.