ЦБ: в РФ сохраняется рост поставок импортного оборудования

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По оценкам Банка России, компании в марте 2017 года увеличивали вложения в покупку импортных машин и оборудования в условиях укрепления рубля. Об этом говорится информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"В ближайшее время рост поставок из-за рубежа может продолжиться, в том числе вследствие расширения перечня технологического оборудования, импорт которого не подлежит обложению НДС, а также отсутствия конкурентоспособных отечественных аналогов", - отмечается в обзоре ЦБ.

Приобретением машин и оборудования, в том числе импортного производства, в основном обеспечивался рост инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 года, который оценивается на уровне 1,5-2%, говорится в материале Банка России.

"Оживлению инвестиционной активности способствовали стабильная динамика цен на импортное оборудование, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и улучшение настроений производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию компаний", - отмечается в обзоре.