В обновление техники рудника "Северный" в Заполярье вложат 800 млн рублей

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МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. "Норникель" направит в 2017 году 800 млн рублей на приобретение новой техники для рудника "Северный" Кольской ГМК в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК.
"Для рудника планируется приобрести новые самоходные установки для осмотра и крепления горных выработок, для транспортировки грузов, шахтный самосвал, буровые установки и т. д. Всего на приобретение техники для "Северного" выделяется более 800 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
В компании добавили, что новая техника соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности, производительности и комфорта.
Парк техники рудника "Северный" Кольской ГМК на днях уже пополнился новой погрузочно-доставочной машиной современной модели. Как рассказал ТАСС заместитель начальника участка № 4 по эксплуатации самоходного дизельного оборудования рудника "Северный" Руслан Боднарюк, масса новой машины - 30 тонн. "Производительность внушает уважение: за смену можно в среднем перевезти около 120 ковшей по 10 тонн", - сказал представитель компании.
Новая машина отличается в лучшую сторону от более ранних образцов, использующихся на руднике. У нее застекленная кабина водителя, защищающая от пыли, кондиционер, отопление, модернизированное сидение. Еще одно отличие - автоматическая система смазки, подающая масло во все шарнирные соединения и подшипники.
Всего в 2017 году "Норникель" направит на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК около 2 млрд рублей. Компания намерена закупить 1480 единиц различного оборудования. "План переоснащения производства охватывает все основные структурные подразделения Кольской ГМК", - отметили в пресс-службе.
В целом же инвестиции "Норникеля" в Кольскую ГМК в период 2017-2018 гг. составят 27,7 млрд рублей. Как ранее сообщали ТАСС в компании, эти средства будут направлены на реализацию стратегических проектов развития компании, повышение ее экономической и экологической эффективности, обновление техники и оборудования.
Среди приоритетов - освоение новых запасов полезных ископаемых. Один из самых крупных инвестпроектов - проект по отработке подкарьерных запасов Ждановского месторождения. Инвестиции в него составят 8,2 млрд рублей. Реализация проекта позволит увеличить производительность по добыче руды на руднике Северный-Глубокий до 7,5 млн тонн в год в период до 2035 года. Также добыча руды будет вестись на месторождении "Спутник", стоимость этого проекта - 4,5 млрд рублей.
6 млрд рублей компания вложит в реконструкцию медного производства с применением новой технологии "обжиг-выщелачивание-электроэкстракция". Помимо повышения эффективности, проект также обеспечит снижение выбросов в атмосферу и улучшение экологической обстановки в Мончегорске и прилегающих территориях. Объем выпуска катодной меди планируется в размере 77 тыс. тонн в год.
Самым дорогостоящим проектом компании является внедрение на мончегорской площадке Кольской ГМК новой технологии получения электролитного никеля путем электроэкстракции из растворов хлорного растворения. Объем производства запланирован в размере 145 тыс. тонн в год. Капитальные вложения "Норникеля" на его реализацию составят более 18 млрд рублей. Это стратегический проект для компании и один из крупнейших инвестпроектов в Мурманской области.
Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.