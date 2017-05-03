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Украина в апреле увеличила транзит газа в ЕС на 31,5%

Экономика и бизнес
3 мая, 15:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, мая. /ТАСС

За четыре месяца 2017 года объемы транспортировки газа по территории Украины в Европу выросли на 23%

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Украина в апреле 2017 года почти на треть увеличила объем транзита газа для европейских потребителей по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укртрансгаз".

"В апреле через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 7,3 млрд кубометров голубого топлива, что на 31,5% больше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за четыре месяца 2017 года объемы транспортировки газа по территории Украины в Европу выросли на 23% и составили 30,5 млрд кубометров. Ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 254,3 млн кубометров газа.

Пропускная способность украинской газотранспортной системы составляет 110 млрд кубометров, а порог окупаемости украинской ГТС, согласно данным экспертов, составляет порядка 60 млрд кубометров. Однако в последние годы объем транзита через территорию Украины уменьшается. По данным "Укртрансгаза", наименьший годовой объем был зафиксирован в 2014 году - 64 млрд кубометров, в следующем году он составлял 67,5 млрд кубометров. В 2016 году транзит природного газа через украинскую ГТС для европейских потребителей составил 82,2 миллиарда кубометров.

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