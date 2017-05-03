Аналитики: РФ продлит соглашение по сокращению добычи нефти из-за риска обрушения цены

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия, скорее всего, примет решение продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти на второе полугодие, так как в противном случае цена нефти может упасть до $40 за баррель. Так считают опрошенные ТАСС аналитики.

Страны ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

Со стороны стран, входящих в ОПЕК, все чаще звучат призывы продлить это соглашение, но глава Минэнерго РФ Александр Новак неоднократно подчеркивал, что Россия сформулирует свою позицию по этому вопросу только к заседанию мониторингового комитета 24 мая, накануне саммита картеля.

Доводы "против"

По мнению аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, России будет сложно решиться на дальнейшее сокращение добычи нефти, так как страна уже в течение многих лет последовательно наращивает объемы.

"Отрасль чувствует себя достаточно уверено, есть предпосылки к росту добычи во втором полугодии. Компании заинтересованы в наращивании объемов и будут давить на правительство", - сказал он.

Кроме того, эксперт видит риск потери рынков и дальнейшего роста добычи сланцевой нефти из-за реализации этого соглашения.

"Сокращение не привело к уменьшению избытков нефти в хранилищах, перепроизводство сохраняется. Есть риск потерять рынки, так как сейчас растет добыча в США, Норвегии и Канаде", - заметил Нестеров.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что переговоры между странами - экспортерами нефти будут крайне тяжелыми. Из соглашения может выйти Казахстан и ряд других стран, также будут пересмотрены квоты на объемы добычи. Он подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия при любом раскладе будут выступать за продление соглашения.

По мнению аналитика "Атона" Александра Корнилова, все будет зависеть от позиции ОПЕК и способности членов картеля договорится между собой. Россия же уже сейчас готова согласиться на продление соглашения, учитывая риски по снижению цены нефти.

Доводы "за"

Опрошенные ТАСС аналитики единодушно высоко оценили шансы на продление соглашения.

"В том или ином виде соглашение будет продлено, так как основные игроки будут пытаться избежать снижения цены нефти", - сказал эксперт Райффайзенбанка.

Он считает, что если страны - экспортеры нефти не договорятся о сокращении добычи нефти, то цена может упасть до $40 за баррель. В случае, если переговоры пройдут успешно, продление соглашения не окажет сильного влияния на рынок, и цена поднимется только до 55-60 долларов за баррель нефти. Такие же прогнозы дали Александр Корнилов и Валерий Нестеров.

Аналитик Sberbank CIB видит заинтересованность в продлении соглашения со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии, так как первоначальные цели стран - экспортеров так и не были достигнуты, ведь до сих пор на рынке сохраняется избыток производства нефти.

По его словам, другим важным фактором в пользу принятия этого решения являются предстоящие президентские выборы в России и необходимость пополнения бюджета страны.

"Благодаря соглашению цены на нефть выросли на 14% и в этом году бюджет заработает дополнительно где-то 11 млрд долларов", - сказал он и добавил, что правительству сейчас предстоит серьезная работа по анализу и оценке экономического эффекта каждого из вариантов.

Что касается выполнения Россией уже взятых обязательств по сокращению добычи, то, по мнению Андрея Полищука, стране будет достаточно просто в течение мая и июня удерживать достигнутый уровень в соответствии с договоренностями, а его коллега из "Атона" Александр Корнилов допустил, что Россия существенно перевыполнит эти показатели.

Данные Минэнерго РФ

Россия на 1 мая перевыполнила обязательства по сокращению добычи нефти, снизив ее на 300,79 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября, сообщило ранее Минэнерго.

В апреле добыча в РФ в среднем снизилась на 258,6 тыс. баррелей в сутки, отметил представитель министерства. По его словам, этот уровень подразумевает сокращение на 58,6 тыс. баррелей быстрее первоначального плана.