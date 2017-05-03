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ФАС отложила рассмотрение дела о ремонте Apple на 14 июня

Экономика и бизнес
3 мая, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Ранее ФАС вынесла предупреждение российской структуре Apple - ООО "Эппл Рус" - по делу о сервисном обслуживании и обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр в России

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела о сервисном обслуживании корпорации Apple в РФ на 14 июня для изучения данных о выполнении требований ведомства, предоставленных корпорацией. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

"Рассмотрение дела в отношении компании "Эппл Рус" отложено в связи с необходимостью изучения представленных компанией данных, свидетельствующих о выполнении предупреждения ФАС России, предусматривающего обеспечение компанией оказание услуг по ремонту (замене) модулей экранов на всех моделях смартфонов компании Apple Inc., реализуемых на территории РФ", - сказал Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении ФАС.

Он добавил, что следующее заседание по делу состоится 14 июня.

Ранее ФАС вынесла предупреждение российской структуре Apple - ООО "Эппл Рус" - по делу о сервисном обслуживании и обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр в России.

В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно отремонтировать поврежденный экран iPhone.

По информации газеты "Ведомости", которая ссылалась на источник, близкий к компании-партнеру нескольких таких центров, в настоящее время в России несколько десятков центров, из которых смартфоны будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев. Ремонтировать там будут дисплеи iPhone начиная с модели 5s.

Дело о ремонте

ФАС возбудила дело по сервисному обслуживанию в отношении Apple в декабре 2016 года. Тогда ведомство получило обращение гражданина, который не смог заменить дисплей смартфона в сервисном центре - ему предложили заменить телефон на новый, доплатив за это.

Антимонопольное ведомство установило, что в действиях ООО "Эппл Рус" - единственного поставщика продукции Apple Inc. в Россию - содержатся признаки нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple Inc. (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

Однако представители Apple ходатайствовали о рассмотрении дела согласно п. 5 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, который предусматривает выдачу предупреждения по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства. ФАС удовлетворила это ходатайство, доквалифицировав дело по указанной норме и выдав предупреждение со сроком исполнения до 1 мая 2017 года, а также отложила рассмотрение дела по ч. 1 ст. 10 на более позднюю дату.

Ранее в ФАС отмечали, что согласно правилам обслуживания Apple, в течение гарантийного срока замена телефона производится бесплатно, а по истечении срока замену можно произвести только за деньги. При этом ни материнские платы, ни модули дисплеев в Россию не поставляются, добавляли в ведомстве. Это, по мнению ФАС, ущемляет права потребителей.

Если в дальнейшем ведомство выявит нарушение закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10 - прим. ТАСС), то (согласно ч. 1 ст. 14.31 Кодекса об административных правонарушениях - прим. ТАСС) должностному лицу компании грозит штраф от 15 тыс. до 20 тыс. руб., а компании - от 300 тыс. до 1 млн руб.

Также в отношении американской корпорации ФАС ведет дело о координации цен на iPhone 6s и 6s Plus, которые поступили в продажу в России в 2015 году.

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