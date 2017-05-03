Минтруд рассмотрит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Минтруд РФ проработает вопрос о возможности возвращения к индексации пенсий работающим пенсионерам, чтобы избежать "серых" схем. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Дано поручение, чтобы этот вопрос проработать, мы сейчас изучаем это с Пенсионным фондом. Есть там темы, связанные с тем, что люди уходят "в тень" в этой связи (в связи с ранее принятым решением о заморозке индексации пенсии работающим пенсионерам - прим. ТАСС)", - сказал он. Топилин добавил, что по этому вопросу окончательного решения пока нет.

Министр пояснил, что участились схемы, когда в некоторых секторах экономики, "где одного человека можно поменять на другого, например работа вахтера", на такую работу фиктивно оформляется один из родственников пенсионера непенсионного возраста, при этом эту работу делает сам пенсионер, получая пенсию как неработающий. Такая схема позволяет и получать индексируемую пенсию, и дополнительный доход от работы.

"Люди определенным образом реагируют на эти сюжеты, чтобы не потерять индексации, поэтому будем смотреть. С одной стороны, это достаточно большое количество денег, с другой стороны, мы видим те негативные моменты, которые это решение вызвало. Пока решения нет, и даже предложения не сформулированы", - сказал Топилин.