Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура: лишь 12% дел о преступлениях в банковской сфере доходят до суда

Экономика и бизнес
3 мая, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Причиной невысокой раскрываемости преступных посягательств в банковской сфере в ГП РФ назвали недостаточную оперативность в вопросах выявления таких преступлений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Лишь 12% уголовных дел, возбуждаемых по фактам хищений в банковской сфере России, доходят до суда. Это констатировали в Генеральной прокуратуре России, где состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ под председательством генпрокурора Юрия Чайки.

"В производстве органов предварительного расследования в истекшем году находилось 30,2 тыс. уголовных дел о преступлениях анализируемой категории (в 2015 году - 32,5 тыс.). При этом в суд по итогам проведенного следствия и дознания направлено всего 12,6 % из них, или около 3,8 тыс. (в 2015 году - 3,7 тыс., или 11,5 %)", - отметили в российском надзорном ведомстве.

Причинами невысокой раскрываемости преступных посягательств в банковской сфере в Генпрокуратуре назвали недостаточную оперативность в вопросах выявления преступлений, приводящая к утрате возможности получения ряда доказательств. Так, в Волгоградской области полученные в банке 150 млн руб. были похищены и израсходованы в 2011 году, а уголовное дело было возбуждено лишь в 2016 году. Аналогичные ситуации имели место в Дагестане, Чувашии, Красноярском крае и других регионах.

"Кроме того, по делам названной категории выявляются случаи волокиты, незаконных отказов в возбуждении уголовных дел и другие нарушения. Всего, по данным прокуроров, в связи с установленными фактами несоблюдения следователями и дознавателями законодательства, в 2016 году внесено свыше 3,6 тыс. актов прокурорского реагирования, что в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 2015 года (2,6 тыс.). По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 751 должностное лицо", - сообщили в Генпрокуратуре.

Крайне негативное влияние на эффективность работы по привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления в сфере банковской деятельности, считают в Генпрокуратуре, оказывает невысокий уровень взаимодействия как между оперативными и следственными подразделениями, так и между правоохранительными и контролирующими органами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
4
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
5
В ЦИК РФ напомнили, что осужденные по тяжким статьям не могут баллотироваться
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама