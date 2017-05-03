Прибыль ЦБ в 2016 году сократилась в 2,6 раза - до 43,75 млрд руб.

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Прибыль Банка России по итогам 2016 года сократилась в 2,6 раза по сравнению с показателем 2015 года и составила 43,75 млрд руб. Соответствующие данные содержатся в годовом отчете регулятора.
Доходы Банка России в 2016 году составили 430,19 млрд руб., что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Расходы сократились более чем в 2 раза, до 386,45 млрд руб.
Активы ЦБ РФ в отчетном периоде снизились на 17,1%, до 28,97 трлн руб.