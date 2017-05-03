ЦБ РФ оценил ущерб от финансовых пирамид за 2016 г. в 1,5 млрд руб.

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид снизилась до 1,5 млрд рублей в 2016 году с 5,5 млрд рублей годом ранее. Такие оценки содержатся в годовом отчете Банка России.
Всего в 2016 году ЦБ выявил более 180 организаций с признаками финансовых пирамид (в 2015 году - более 200).
При этом в большинстве случаев одновременно с обнаружением финансовой пирамиды устанавливались признаки преступления (статья 172.2 УК РФ) и информация об этом направлялась в правоохранительные органы.
"При участии Банка России в 2016 году были приняты федеральные законы, устанавливающие уголовную и административную ответственность за организацию финансовой пирамиды", - говорится в отчете регулятора.
Снижение числа пирамид и ущерба от их деятельности произошло "благодаря работе в указанном направлении".