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В работе WhatsApp произошел сбой

Экономика и бизнес
4 мая, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Работу мессенджера планируется восстановить в ближайшее время

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами при его использовании.

"Возникли проблемы с работой приложения. Мы работаем над восстановлением функциональности в ближайшее время. Просим прощения за предоставленные неудобства", - говорится в уведомлении русскоязычной версии приложения.

Проблемы с приложением стали темой номер один в топе Twitter, пользователи жалуются на неполадки в работе мессенджера.

WhatsApp - приложение для смартфонов, которое позволяет пользователям обмениваться фотографиями, текстовыми, аудио- и видеосообщениями. Мессенджер создан в 2009 году, в 2014 году его купил Facebook за $21,8 млрд. Проведенное в конце прошлого года исследование J'son & Partners Consulting назвало WhatsApp самым популярным в мире мессенджером, число пользователей которого составило 1,2 млрд человек.

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