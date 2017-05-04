В работе WhatsApp произошел сбой

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами при его использовании.
"Возникли проблемы с работой приложения. Мы работаем над восстановлением функциональности в ближайшее время. Просим прощения за предоставленные неудобства", - говорится в уведомлении русскоязычной версии приложения.
Проблемы с приложением стали темой номер один в топе Twitter, пользователи жалуются на неполадки в работе мессенджера.
WhatsApp - приложение для смартфонов, которое позволяет пользователям обмениваться фотографиями, текстовыми, аудио- и видеосообщениями. Мессенджер создан в 2009 году, в 2014 году его купил Facebook за $21,8 млрд. Проведенное в конце прошлого года исследование J'son & Partners Consulting назвало WhatsApp самым популярным в мире мессенджером, число пользователей которого составило 1,2 млрд человек.