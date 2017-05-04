В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны

Брэд Питт рассказал, что бросил пить после подачи заявления на разводКультура 4 мая, 4:09
"Известия": Минкомсвязи хочет ужесточить закон о хранении персональных данных за рубежомЭкономика и бизнес 4 мая, 4:07
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатовМеждународная панорама 4 мая, 3:33
Кабмин опубликовал отчет о результатах выполнения "майских указов" президентаПолитика 4 мая, 3:26
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страныЭкономика и бизнес 4 мая, 3:09
В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутниковКосмос 4 мая, 2:35
Васильев: "Монако" будет трудно отыграться во втором матче полуфинала ЛЧ с "Ювентусом"Спорт 4 мая, 2:10
Французские телезрители посчитали Макрона наиболее убедительным на заключительных дебатахМеждународная панорама 4 мая, 1:22
Ле Пен считает, что в случае ее поражения на выборах Францией будет управлять МеркельМеждународная панорама 4 мая, 1:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа американских сенаторов в среду внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о новых санкциях в отношении Венесуэлы, который также может отразится на сделке "Роснефти" с венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщается на сайте одного из разработчиков инициативы, сенатора-республиканца Марко Рубио.
"Соединенные Штаты должны поддержать народ Венесуэлы, который пытается защитить свои права, восстановить конституционные механизмы и вернуть демократию в свою страну", - утверждает законодатель. В первую очередь, авторы предлагают разрешить Госдепартаменту израсходовать $10 млн на закупки медикаментов и продовольствия для жителей этой южноамериканской страны, для этого также предлагается привлечь неправительственные организации.
Отдельная часть законопроекта посвящена сотрудничеству "Роснефти" и PDVSA. Сенаторы выражают свою обеспокоенность тем, что российская компания, включенная в американские санкционные списки, "контролирует активы" фирмы Citgo, дочерней структуры PDVSA в США.
В тексте инициативы указывается, что в конце 2016 года PDVSA использовала для обеспечения взятого у "Роснефти" крупного кредита 49,9% акций Citgo. "В результате этой транзакции, 100% акций Citgo находятся под контролем кредиторов в качестве залога", - отмечают авторы.
Они подчеркивают, что сейчас Citgo работает на территории 19 американских штатов, используя разветвленную сеть трубопроводов, 48 терминалов и три нефтеперерабатывающих завода. "Президент должен предпринят все необходимые шаги для того, чтобы не допустить захвата "Роснефтью" контроля над энергетической инфраструктурой Соединенных Штатов", - говорится в тексте. Помимо этого, Комитет по иностранным инвестициям в США обязан будет проанализировать возможный переход Citgo под контроль "Роснефти" в случае дефолта PDVSA по кредиту.
Помимо этого, сенаторы настаивают на законодательном закреплении санкций, введенных прежней администрацией экс-президента Барака Обамы против лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократический порядок и замешаны в коррупции". Кроме того, в случае принятия законопроекта госсекретарь США должен будет подготовить для Сената доклад об участии должностных лиц Венесуэлы в коррупционных схемах.
Помимо Рубио, авторами текста выступили старший демократ комитета по иностранным делам Бен Кардин, демократы Роберт Менендес, Тим Кейн, а также председатель комитета по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн.