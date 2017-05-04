В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа американских сенаторов в среду внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о новых санкциях в отношении Венесуэлы, который также может отразится на сделке "Роснефти" с венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщается на сайте одного из разработчиков инициативы, сенатора-республиканца Марко Рубио.

"Соединенные Штаты должны поддержать народ Венесуэлы, который пытается защитить свои права, восстановить конституционные механизмы и вернуть демократию в свою страну", - утверждает законодатель. В первую очередь, авторы предлагают разрешить Госдепартаменту израсходовать $10 млн на закупки медикаментов и продовольствия для жителей этой южноамериканской страны, для этого также предлагается привлечь неправительственные организации.

Отдельная часть законопроекта посвящена сотрудничеству "Роснефти" и PDVSA. Сенаторы выражают свою обеспокоенность тем, что российская компания, включенная в американские санкционные списки, "контролирует активы" фирмы Citgo, дочерней структуры PDVSA в США.

В тексте инициативы указывается, что в конце 2016 года PDVSA использовала для обеспечения взятого у "Роснефти" крупного кредита 49,9% акций Citgo. "В результате этой транзакции, 100% акций Citgo находятся под контролем кредиторов в качестве залога", - отмечают авторы.

Они подчеркивают, что сейчас Citgo работает на территории 19 американских штатов, используя разветвленную сеть трубопроводов, 48 терминалов и три нефтеперерабатывающих завода. "Президент должен предпринят все необходимые шаги для того, чтобы не допустить захвата "Роснефтью" контроля над энергетической инфраструктурой Соединенных Штатов", - говорится в тексте. Помимо этого, Комитет по иностранным инвестициям в США обязан будет проанализировать возможный переход Citgo под контроль "Роснефти" в случае дефолта PDVSA по кредиту.

Помимо этого, сенаторы настаивают на законодательном закреплении санкций, введенных прежней администрацией экс-президента Барака Обамы против лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократический порядок и замешаны в коррупции". Кроме того, в случае принятия законопроекта госсекретарь США должен будет подготовить для Сената доклад об участии должностных лиц Венесуэлы в коррупционных схемах.

Помимо Рубио, авторами текста выступили старший демократ комитета по иностранным делам Бен Кардин, демократы Роберт Менендес, Тим Кейн, а также председатель комитета по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн.