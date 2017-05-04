Реализацию жизненно необходимых медицинских изделий освободят от НДС

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, предполагающий освободить от уплаты НДС реализацию важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.
"В соответствии с действующей редакцией статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации от обложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утверждаемому Правительством России. Такой перечень утвержден постановлением правительства от 30 сентября 2015 года №1042. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что в целях выравнивания условий налогообложения законопроект предполагает освободить от обложения НДС услуги по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.
Ранее изданными нормативными правовыми актами определено, что НДС не облагалась реализация в России медицинских товаров, включенных в перечень технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, перечень важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, перечень линз и оправ для очков.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 апреля 2017 года.