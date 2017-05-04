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В ТОР "Беринговский" на Чукотке могут войти еще несколько десятков инвесторов

Экономика и бизнес
4 мая, 10:33 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 4, мая. /ТАСС

На данный момент статус резидента получили 12 компаний

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АНАДЫРЬ, 4 мая. /ТАСС/. Еще несколько десятков заявок от инвесторов, желающих войти в ТОР "Беринговский" на Чукотке, находятся на рассмотрении. На данный момент статус резидента получили 12 компаний. Об этом ТАСС сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"В настоящее время у нас получили статус резидента 12 компаний. Якорные инвесторы - это группа инвесторов во главе с австралийской компанией Tigers. Общий объем инвестиций - 12 млрд рублей. Поэтому в целом смотрим с оптимизмом, в работе еще несколько десятков заявок есть", - сказал Копин.

Он уточнил, что среди резидентов, получивших данный статус, как крупные компании по добыче угля, так и мелкие - реализующие проекты по добыче золота, ведению тепличного хозяйства, развитию транспортной и логистической сфер в регионе.

"В принципе ТОР - это такой инструмент для создания экономической активности в регионе. Преференции (которые предоставляет режим ТОР - прим. ТАСС) позволяют непростой климат в регионе смягчить. Поэтому и "входной билет" в резиденты ТОР невысокий - 500 тысяч рублей. Это по силу любой компании, даже небольшой", - отметил глава региона.

ТОР "Беринговский" создан в Чукотском автономном округе постановлением правительства РФ 21 августа 2015 года.

Он включает в себя территорию городского округа Анадырь и значительную часть Анадырского муниципального района.

На территории ТОР "Беринговский" действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. В частности, для резидентов предусмотрены преференции в виде режима свободной таможенной зоны, снижения налогов на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на имущество, освобождения от земельного налога, а также существенное снижение обязательных страховых взносов.

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