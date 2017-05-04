Проект ЛЭП от Чукотки до Магадана будет готов к концу этого года

АНАДЫРЬ, 4 мая. /ТАСС/. Проект линии электропередачи, которая свяжет два региона - Чукотку и Магаданскую область - будет подготовлен правительством автономного округа до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Что касается линии между Магаданом и Чукоткой, которая непосредственно соединит два региона, она в стадии реализации. В этом году за счет частных инвесторов готовится проект, уже проведено экологическое изыскание, намечено расположение трассы, и я рассчитываю, что в конце этого года будет полноценный проект с техническими решениями, стоимостными оценками, с которыми можно будет работать, финансировать и реализовывать", - сказал Копин.

Кроме того, в этом году на территории округа начато строительство первой части ЛЭП, которая соединит поселок Билибино и находящуюся там Билибинскую электростанцию, с месторождениями золота "Кекура" и "Песчанка".

"В этом году мы начали строительство линии от Билибино на "Кекуру" и до "Песчанки" - первая часть. Она позволит от Билибинской станции, от Чаунской станции, от ПАТЭС, которая строится в Певеке, обеспечить энергетикой действующие предприятия и даст запас еще новым предприятиям. Мы "Кекуру" собираемся подключить в следующем году", - добавил губернатор.

Он напомнил, что еще одним стимулирующим шагом для ускорения развития экономики в регионе станет снижение энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийских. Так, например, сейчас себестоимость одного киловатта энергии, которую вырабатывает Билибинская станция, составляет 15 рублей без учета ее доставки потребителям.