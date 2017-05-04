Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект ЛЭП от Чукотки до Магадана будет готов к концу этого года

Экономика и бизнес
4 мая, 11:16 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 4, мая. /ТАСС

По словам губернатора Чукотского автономного округа, в данный момент уже проведено экологическое изыскание, намечено расположение трассы

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНАДЫРЬ, 4 мая. /ТАСС/. Проект линии электропередачи, которая свяжет два региона - Чукотку и Магаданскую область - будет подготовлен правительством автономного округа до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Что касается линии между Магаданом и Чукоткой, которая непосредственно соединит два региона, она в стадии реализации. В этом году за счет частных инвесторов готовится проект, уже проведено экологическое изыскание, намечено расположение трассы, и я рассчитываю, что в конце этого года будет полноценный проект с техническими решениями, стоимостными оценками, с которыми можно будет работать, финансировать и реализовывать", - сказал Копин.

Кроме того, в этом году на территории округа начато строительство первой части ЛЭП, которая соединит поселок Билибино и находящуюся там Билибинскую электростанцию, с месторождениями золота "Кекура" и "Песчанка".

"В этом году мы начали строительство линии от Билибино на "Кекуру" и до "Песчанки" - первая часть. Она позволит от Билибинской станции, от Чаунской станции, от ПАТЭС, которая строится в Певеке, обеспечить энергетикой действующие предприятия и даст запас еще новым предприятиям. Мы "Кекуру" собираемся подключить в следующем году", - добавил губернатор.

Он напомнил, что еще одним стимулирующим шагом для ускорения развития экономики в регионе станет снижение энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийских. Так, например, сейчас себестоимость одного киловатта энергии, которую вырабатывает Билибинская станция, составляет 15 рублей без учета ее доставки потребителям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
Россия ограничила денежные переводы на Украину
3
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама