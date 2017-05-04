Вице-президент "Алросы" Ринат Гизатулин ушел в отставку

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вице-президент "Алросы" Ринат Гизатулин покинул компанию, сообщил ТАСС официальный представитель алмазодобывающей компании.

"Он (Гизатулин) уволился 28 апреля", - уточнил представитель "Алросы".

Гизатулин курировал в компании вопросы взаимодействия с органами государственной власти, корпоративных коммуникаций и связей с общественностью. До прихода в "Алросу" в декабре 2015 года он занимал должность заместителя министра природных ресурсов РФ.

В марте этого года в "Алросе" сменился президент - им стал Сергей Иванов, который ранее занимал должность вице- президента Сбербанка.

"Алроса" - крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 г. объем добычи "Алросы" составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили 4,375 млрд долларов.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25% и улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.