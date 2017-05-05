Токио предлагает АСЕАН валютные вливания на сумму до $36 млрд в случае кризиса

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ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии готово временно предоставить сумму до 4 трлн иен (около $36 млрд) 10 странам - членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в случае возникновения кратковременных кризисных явлений в их финансовых системах. Об этом было заявлено на состоявшейся в городе Иокогама встрече министров финансов и глав центробанков Японии и АСЕАН.
Такие временные вливания в виде т. н. валютного свопа, сообщает телеканал NHK, в случае острой кратковременной нехватки наличности могут осуществляться в долларах или иенах. Подобная система призвана предотвратить повторение ситуации 1997 года, когда резкое падение курса таиландской валюты спровоцировало азиатский, а затем и глобальный финансовый кризис.
Страны АСЕАН в последнее время активно заключают такие соглашения с Китаем, который предлагает им в случае кризиса денежные вливания в юанях. Нынешнее японское предложение, отмечает NHK, призвано создать альтернативу финансовому наступлению Пекина.