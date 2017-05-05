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Требования FNPC к "дочке" "Роснефти" в арбитраже Стокгольма выросли до $260 млн

Экономика и бизнес
5 мая, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось о требовании взыскать $200 млн убытков

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Требования американской компании First National Petroleum Corporation (FNPС), подавшей в конце декабря 2015 года в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма иск к ОАО "Тюменнефтегаз" (дочернее предприятие "Роснефти") о взыскании убытков, увеличились с $200 млн до $260 млн, следует из отчета "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Ранее сообщалось о требовании FNPС взыскать $200 млн убытков.

"Компанией FNPС инициировано в соответствии с регламентом Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма арбитражное разбирательство против АО "Тюменнефтегаз" о взыскании убытков в размере более $260 млн (более 14,6 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на 31 марта 2017 г.), с учетом процентов и расходов на представителя в связи с предположительным нарушением ряда положений соглашения между FNPC и "Тюменнефтегаза" о создании на территории РФ совместного предприятия "Тюмтекс". Очередное слушание по делу состоится предположительно в конце июня 2017 года. Решение по делу ожидается до конца года", - говорится в отчете.

В июле 2015 года "Коммерсантъ" писал, что "Роснефть" смогла избежать уплаты $173 млн в пользу американской FNPC: апелляционный суд Швеции отменил решение арбитража. Апелляционный суд Швеции 25 июня удовлетворил жалобу "Тюменнефтегаза" (являлся активом ТНК-BP, с 2013 года входит в структуру "Роснефти") и отменил решение арбитража в Стокгольме, взыскавшего с российской компании $173 млн в пользу FNPС.

В 1992 году FNPC и "Тюменнефтегаз" учредили совместное предприятие "Тюмтекс". "Тюменнефтегаз" должен был обеспечить СП получение лицензии на разработку Кальчинского нефтегазового месторождения. Лицензия была выдана в 1993 году, но оформлена была на сам "Тюменнефтегаз".

В декабре 2011 года FNPС обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма за возмещением ущерба, причиненного ей разрывом партнерства. Размер убытков изначально был оценен в 173 млн долл, исходя из выручки "Тюменнефтегаза" от реализации нефти на местном рынке. Слушания по делу арбитраж провел летом 2013 года, после чего решил взыскать убытки в пользу американской компании.

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