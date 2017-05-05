ЦБ проводит внеплановую проверку в банке "Югра"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев подтвердил начало проведения Банком России внеплановой проверки по итогам сбоя в работе IT-систем кредитной организации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Югры".

"С сегодняшнего дня в банке работают представители Центрального банка. Их работа связана исключительно с анализом текущей деятельности банка ("Югра" - прим. ред. ТАСС) после технического сбоя. 28 апреля мы устранили последствия аварии, и банк работает в штатном режиме. Подобные действия регулятора являются обычной практикой после каких-либо сбоев в работе банков", - цитирует пресс-служба главу кредитной организации.

Причиной проверки стал сбой в работе информационных систем банка "Югра", который произошел во второй половине дня 25 апреля в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения. Уже утром 26 апреля работоспособность автоматизированной системы банка и процессингового центра была восстановлена, все отделения кредитной организации начали прием клиентов, но в связи с сокращением скорости обработки операций и большим объемом накопившихся клиентских запросов время обслуживания несколько увеличилось В связи с этим 26 апреля банк продлил время работы всех офисов до 21 часа местного времени.

Последствия апрельского сбоя

Как впоследствии сообщил ТАСС Шиляев, клиенты банка отнеслись к перебоям в обслуживании достаточно лояльно. "Оттока средств нет", - подчеркнул он.

В банке провели внутреннее расследование, результаты которого показали, что в течение недели нагрузка на системы банка распределялась неравномерно, что и стало причиной уязвимости к перебоям в электропитании. После прошедшего инцидента банк заказал оборудование, которое должно предотвратить подобные эксцессы в дальнейшем.

До конца этой недели банк намерен в тестовом режиме подключить дополнительный центр обработки данных (ЦОД) для бесперебойной работы своих отделений. "Основной ЦОД не включился корректно после скачка напряжения, поэтому банк принял решение до конца этой недели установить и запустить в тестовом режиме еще один ЦОД с самым современным оборудованием и средствами его защиты", - пояснил Шиляев.

"В проверках мы живем постоянно"

Новой проверки в банке не опасаются. "В проверках мы живем постоянно, это уже привычный режим работы. Сам ЦБ нам говорит, что поверках может быть плановая внеплановая - тематическая, показ по кредитному портфелю и кредитным операциям", - отмечал глава "Югры". Так, в 2016 году их было две - в июле и в ноябре.

Еще одна проверка - внеплановая - завершилась 16 января 2017 года. По словам Шиляева, ее основной целью являлось принятие банка на баланс Центрального федерального округа после переезда головного офиса кредитной организации в Москву осенью прошлого года. "Претензий нам не предъявили. Проверяли работу касс, искали тетрадки. Мы этого не опасались, потому что это ничего нет. Никаким грязными операциями банк не занимается. Вышло 37 человек ЦБ, проверили - все сошлось "копейка в копеечку", - резюмировал председатель правления банка.

Банк "Югра" входит в топ-30 российских банков по размеру активов, топ-15 банков по объемам вкладов физических лиц. На сегодняшний день у банка 112 офисов в России.