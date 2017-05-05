Талнахская обогатительная фабрика вышла на проектные показатели по извлечению металлов

НОРИЛЬСК, 5 мая. /ТАСС/. Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ, принадлежит компании "Норильский никель") расположенная в Норильском промышленном районе (Красноярский край), вышла на проектные показатели по извлечению никеля и меди из рудного сырья. Об этом на брифинге сообщил начальник производственного управления Заполярного филиала "Норникеля" Владислав Стешенко.

"Достижением апреля можно назвать то, что Талнахская фабрика вышла на проектные показатели по извлечению меди и никеля в коллективный концентрат", - сообщил Стешенко. В пресс-службе Заполярного филиала ТАСС уточнили, что проектным показателем фабрики для никеля является 85%, меди - 97%. Стешенко также напомнил, что в марте фабрика вышла на проектные показатели по переработке руды. "Мы обещали президенту компании, что в первом полугодии мы всех этих показателей добьемся, но получилось немножко раньше", - добавил он.

Талнахская обогатительная фабрика была запущена в эксплуатацию в 1981 году. В апреле 2013 компания "Норильский никель" приняла решение провести ее реконструкцию. В январе 2015 года была запущена первая очередь модернизированной обогатительной фабрики. После введения первого комплекса объем переработки сырья на ТОФ оставался на прежнем уровне - порядка 7,5 млн тонн в год, однако при этом выросла эффективность производственного процесса и качество выпускаемой продукции.

Запуск второго пускового комплекса в 2016 году позволил увеличить производительность фабрики до 10 млн тонн переработки медно-никелевой руды в год. В итоге основная масса богатых и медистых руд будет перерабатываться на Талнахской фабрике. Ранее компания заявляла, что на третьем этапе, к 2019 году, мощность фабрики увеличится до 16,5 млн тонн переработанной руды в год.

Проект реконструкции Талнахской обогатительной фабрики имеет также важную экологическую составляющую. С увеличением качества концентратов снизится количество сульфидной массы, следовательно, сократятся атмосферные выбросы серы на тонну производимых цветных металлов.