Зарплата менеджмента "Роснефти" в I квартале снизилась на 4%

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Члены правления "Роснефти" в I квартале 2017 года заработали 1,97 млрд рублей, включая премии в размере 1,46 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Менеджменту "Роснефти" выплачена премия в 1,46 млрд рублей за реализацию сложной приватизационной сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти". При этом премии за 2016 год составили в целом 2 млрд рублей. "Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки, что позволило выполнить поручения президента привлечь стратегических инвесторов. За успешно выполненную работу топ-менеджменту компании были выплачены премии", - пояснил представитель "Роснефти".
При этом базовая заработная плата членов правления снизилась на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года - до 175,7 млн рублей. "В компании "Роснефть" отмечается снижение базовых зарплат своим топ-менеджерам. Так, по итогам 2016 года уровень базовых зарплат снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и на 4% в I квартале 2017 года", - добавил собеседник агентства.
В I квартале 2017 года вознаграждение за участие в органе управления составило 29,4 млн рублей, выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений - 312 млн рублей. По итогам I квартала 2016 года общая сумма вознаграждений членам правления составила 337 млн рублей.
В правление "Роснефти" входят 11 человек.