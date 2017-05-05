Всемирный банк: нынешнее снижение цен на нефть не является поводом для тревоги

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Всемирный банк не видит оснований для беспокойства и изменения собственного прогноза по ценам на нефть из-за их нынешнего снижения. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший экономист профильного подразделения финансовой организации Джон Баффес.

"Мы уже много раз наблюдали подобные перемены, - сказал он. - Я бы не стал воспринимать это как показатель того, что будет происходить в оставшуюся часть года".

Как напомнил эксперт, за последние три дня цены на нефть снизились более чем на 5%. Некоторые СМИ в связи с этим принялись утверждать, будто планы ОПЕК по поддержанию цен на углеводороды путем сокращения добычи терпят неудачу.

В конце апреля Всемирный банк опубликовал свой очередной ежеквартальный отчет о положении дел на сырьевых рынках. Прогноз цены на нефть за 2017 год был оставлен на уровне $55 за баррель. Эта же цифра называлась в январском отчете текущего года и прошлогоднем октябрьском. В 2018 году банк ожидает роста цен - до $60 за баррель.

Теперь Баффес напомнил, что в этих прогнозах Банк исходил из того, что страны ОПЕК и их партнеры продлят еще на полгода действующее соглашение об ограничении добычи. Соответственно, по его словам, имеются "два фактора риска, способные оказывать понижающее воздействие на цены". Первый из них связан с возможностью того, что соглашение продлено не будет, второй - с возможностью "более активного возвращения (на рынок) американской сланцевой нефти".

Впрочем, как указал специалист, прогнозы по стоимости нефти могут быть и превышены - опять же в двух случаях. Во-первых, если нефтедобывающие страны в ОПЕК и вне ее станут "более активно сокращать" добычу, а может быть, и продлят действие соглашения на 2018 год. А во-вторых, если начнутся "перебои с поставками от крупных экспортеров, особенно Ливии, Нигерии и Венесуэлы". "Очевидно, что ключевая дата - это 25 мая", - сказал Баффес, имея в виду день очередного официального заседания стран-членов ОПЕК в Вене.