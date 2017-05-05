Татарстан выберет генподрядчика для строительства этиленового комплекса во время ПМЭФ-2017

КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Татарстан выберет генерального подрядчика на проектирование и поставку оборудования по проекту строительства нового этиленового комплекса на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы), который сможет производить до 1,2 млн тонн этилена в год, во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Ожидается, что окончательное решение по выбору генерального подрядчика по этому проекту будет принято и озвучено в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, в результате реализации проекта мощность производства этилена на "Нижнекамскнефтехиме" планируется довести до 1,2 млн тонн в год. Стоимость проекта - около $9 млрд.

5 мая глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Linde AG Альдо Беллони в рамках рабочей встречи в Германии договорились о том, что компания продолжит участие в завершающем этапе тендера по выбору генподрядчика для нового этиленового комплекса. "Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с компанией "Линде" как мировым лидером в области производства промышленных газов и инжиниринга", - передает пресс-служба слова Минниханова. Он также предложил в будущем рассмотреть возможность создания в регионе одного из подразделений или исследовательских центров компании.

Linde AG - поставщик технологий водородной энергетики, производитель подъемно-транспортной техники, строит автомобильные водородные заправочные станции. Компания второе десятилетие сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана. С 2003 года она построила на ПАО "Казаньоргсинтез" печи пиролиза, установки разделения воздуха и получения водорода; модернизировала производство линейных альфа-олефинов, которые используются в производствах синтетических смазочных масел на ПАО "Нижнекамскнефтехим"; спроектировала установки получения водорода на ОАО "ТАИФ-НК". В 2016 году товарооборот Татарстана с Германией превысил 1 млрд евро.