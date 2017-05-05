Полтавченко: товарооборот Петербурга и Еревана можно нарастить до $100 млн за два-три года

ЕРЕВАН, 5 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Петербургский губернатор Георгий Полтавченко охарактеризовал свою рабочую поездку в Армению как содержательную и насыщенную: обсуждены новые направления сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ереваном, взят курс на наращивание товарооборота до $100 млн к 2020 году.

"Визит был кратким, но очень содержательным и насыщенным", - сказал ТАСС Полтавченко по завершении встреч в Ереване. Он сообщил, что на встречах с руководством - президентом и премьер-министром Армении обсудил "важные вопросы дальнейшего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ереваном, всей Арменией".

В настоящее время товарооборот между Санкт-Петербургом и Ереваном составляет $40 млн. "Мы об этом говорили и с премьером Армении - это неисчерпанный потенциал", - сообщил Полтавченко. По его убеждению, "мы можем ставить перед собой задачу - в течение ближайших двух-трех лет нарастить (товарооборот) до $100 млн, но и это не предел".

"Руководством республики была дана высокая оценка выполненной нами, мэрами Санкт-Петербурга и Еревана, работе, а, самое главное, подтверждены направления, по которым мы сегодня работаем по развитию деловых связей и туризма между нашими городами", - сообщил губернатор. "Это, в частности, поставки продовольствия из Армении в Санкт-Петербург, это те направления, которые помогут нам и дальше развивать производство не только в северной столице, но и в Армении". В частности, на встрече у премьера "прозвучало предложение об участии петербургских предприятий в свободной экономической зоне, которая создается на границе Армении с Ираном". "Это - интересное предложение, мы его обязательно проработаем", - сказал Полтавченко.

Сотрудничают медики

В рамках Дней Санкт-Петербурга представители различных сфер города провели здесь встречи, по некоторым вопросам уже достигнуты договоренности по конкретным направлениям, в частности, в области образования и здравоохранения, сообщил Полтавченко.

По словам губернатора, "очень интересное общение получилось у наших специалистов в области охраны материнства и детства". "Уже достигнута договоренность об обмене опытом, о направлении армянских специалистов на стажировки в ведущие клиники Санкт-Петербурга". "Они, действительно, самые ведущие: в последние 3 года Петербург является лидером РФ в области рождаемости и вполне конкурирует с традиционными лидерами в этой сфере - республиками Северного Кавказа". Наряду с этим, город "является лидером в борьбе с детской смертностью: у нас очень низкие показатели, вполне сопоставимые и ниже средних европейских", - подчеркнул Полтавченко.

В городе на Неве ждут продукцию из Армении

"Мы очень заинтересованы в любом продовольствии, которое произведено в Армении, - подтвердил губернатор. "Мы считаем, что качественная продукция именно в Армении и производится, - считает он. - Мы с удовольствием будем приобретать и другие товары, изделия, которые произведены в вашей стране". В те времена, когда мы жили в одной стране, широким спросом пользовалась обувь, изделия легкой промышленности, бытовая техника, выпущенные в Армении со "Знаком качества", напомнил Полтавченко.

Вскоре в Петербурге начнется строительство торгового дома "Ереван", сообщил Полтавченко. По его словам, "уже принято решение, выделен участок, есть проект, и осенью или в начале следующего года начнется строительство". В свою очередь, мэр Еревана Тарое Маргарян сообщил, что в Ереване будет построена гостиница "Санкт-Петербург".