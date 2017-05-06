Топливо в Белоруссии подорожало на 1 копейку в пятый раз с начала года

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Топливо в Белоруссии подорожало на 1 копейку. Соответствующее решение принял концерн "Белнефтехим".

Стоимость литра бензина АИ-92-К5 на автозаправочных станциях теперь составляет 1,17 рубля (0,62 доллара), АИ-95- К5 - 1,25 рубля (0,66 доллара), АИ-98 - 1,36 рубля (0,72 доллара). Дизельное топливо ДТ-К5 стоит 1,29 рубля (0,68 доллара).

С начала года это уже пятое подорожание топлива. Каждый раз цены увеличивались на 1 копейку. Ранее в концерне "Белнефтехим" заявляли, что стоимость горючего будет меняться вслед за конъюнктурой нефтяного рынка. При этом повышение цен на моторное топливо станет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет. Некоторые СМИ сообщали, что оно должно в этом году подорожать примерно на 10%.