Япония предоставит Азиатскому банку развития $40 млн

ТОКИО, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии выделит 4,5 млрд иен ($40 млн) Азиатскому банку развития. Об этом в субботу объявил министр финансов страны Таро Асо.

"В течение двух лет мы выделим $40 млн", - отметил он.

По словам министра, упомянутые средства пойдут на инфраструктурное развитие и освоение новых технологий в Азиатском регионе.