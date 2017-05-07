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АБР рассчитывает, что США продолжат оказывать поддержку Азиатскому региону

Экономика и бизнес
7 мая, 10:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Ранее министр финансов Японии Таро Асо заявил, что его страна в ближайшие два года выделит АБР $40 млн на развитие и освоение новых технологий в Азиатском регионе

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ТОКИО, 7 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что администрация США при новом президенте Дональде Трампе продолжит держать курс на развитие экономического сотрудничества и поддержку Азиатского региона. Об этом заявил глава АБР Такэхико Накао.

"Мы рассчитываем, что правительство США продолжит поддержку Азиатского региона и будет способствовать решению его проблем", - отметил он.

Ранее министр финансов Японии Таро Асо заявил, что его страна в ближайшие два года выделит АБР $40 млн на развитие и освоение новых технологий в Азиатском регионе.

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