Компания Rothschild поможет реструктуризировать кредиты бывших владельцев Приватбанка

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Консорциум международных компаний во главе с Rothschild & Co окажет помощь в реструктуризации проблемных кредитов Приватбанка, которые были выданы фирмам, связанным с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и другими бывшими собственниками. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В начале мая 2017 года Приватбанк подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co по переговорам о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в апреле данный консорциум был выбран победителем конкурса по избранию признанной компании "для ведения переговоров о реструктуризации, внесения дополнительного обеспечения и восстановления стоимости проблемных кредитов, других займов и обязательств финансового лизинга, которые были предоставлены бывшим конечным бенефициарам Приватбанка или лицам, которые прямо или косвенно связаны с ними".

Данные мероприятия проводятся во исполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) к Украине. Согласно меморандуму с МВФ об экономической и финансовой политике, одним из пунктов является обязательство правительства избрать до конца апреля 2017 года компанию по реструктуризации проблемных кредитов бывших собственников Приватбанка с целью минимизации расходов государства.

В апреле Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила, что подозревает украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывших акционеров Приватбанка в растрате в особо крупных размерах средств в период рефинансирования Национальным банком Украины (НБУ). По данным следствия, Приватбанк выдал кредиты десяти компаниям, связанным с Коломойским, на заведомо невыгодных для банка условиях. Это привело к задолженности юридических лиц перед банком на сумму более 372,8 млн гривен (около $13,7 млн по текущему курсу).

Правительство Украины 18 декабря 2016 года национализировало Приватбанк - крупнейшее в стране коммерческое кредитное учреждение. Ключевой фигурой в его структуре был бизнесмен Игорь Коломойский. Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые Минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.