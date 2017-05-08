Кувейт считает вероятным продление соглашения по нефти на полгода и более

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти между ОПЕК и нерезидентами картеля изучают продление сделки как минимум на шесть месяцев. Об этом сообщил министр нефти, энергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук.

По его словам, нефтепроизводители, входящие и не входящие в ОПЕК, изучают несколько вариантов, один из них - о продлении соглашения о сокращении. "Есть подобие единодушия (между участниками - прим. ТАСС) относительно важности продления сделки по меньшей мере еще на шесть месяцев", - приводит слова аль-Марзука агентство KUNA. Кувейтский министр подчеркнул, что эмират поддерживает любые усилия других стран-экспортеров, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти.

В конце ноября 2016 года члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. 24 и 25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.