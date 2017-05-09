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CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестиций

Экономика и бизнес
9 мая, 3:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В Kushner Companies также назвали "частью презентации, устроенной организаторами форумов", снимок Дональда Трампа, показанный во время слайд-шоу в Пекине

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Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

© AP Photo/Cliff Owen

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Предприятие Kushner Companies, которое занимается недвижимостью и принадлежит семье Джареда Кушнера - старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа - отвергло обвинения в попытке использовать его имя для финансирования крупного проекта в американском штате Нью-Джерси. Об этом Kushner Companies заявило в понедельник телекомпании CNN.

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В минувшие субботу и воскресенье в Пекине и Шанхае прошли инвестиционные форумы, на которых выступила сестра советника главы государства Николь Кушнер-Мейер. "В 2008 году мой брат Джаред Кушнер в качестве главного исполнительного директора вошел в состав семейной компании, а недавно переехал в Вашингтон, чтобы войти в состав администрации (президента США)", - заметила она.

Форумы были посвящены привлечению иностранных инвестиций в США, в том числе за счет программы льготного предоставления американских виз (EB-5) тем, кто вложил не менее $500 тысяч в один их частных проектов. Kushner Companies рассчитывают таким способом профинансировать 15% своего проекта 1 Journal Square в Нью-Джерси, предусматривающий строительство жилых и офисных зданий на сумму $976,4 млн. Критики называют визы EB-5 легким путем предоставления вида на жительство в США состоятельным иностранцам, прежде всего из Китая.

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"Мейер хотела дать ясно понять, что ее брат ушел со всех постов в компании в январе текущего года и не имеет ничего общего с данным проектом", - цитирует телекомпания заявление Kushner Companies. Предприятие назвало "частью презентации, устроенной организаторами форумов", снимок президента Дональда Трампа, показанный во время слайд-шоу в Пекине.

Как сообщалось ранее, в Китае у жены Джареда Кушнера - Иванки Трамп - множество поклонников. Дочь президента США посещала посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю и просвещает своих детей в области особенностей китайской культуры. Пятилетняя дочь Иванки - Арабелла Кушнер - спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, находившегося с визитом в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида в начале апреля.

В конце марта китайская страховая компания Anbang Insurance Group прекратила дальнейшие переговоры о приобретении у фирмы Kushner Companies части небоскреба на Пятой авеню в Нью-Йорке. Как информировало агентство Associated Press, потенциальная сделка вызвала критику со стороны членов Конгресса и ряда экспертов, которые усмотрели в переговорах попытку косвенно сделать одолжение Белому дому в надежде на ответную услугу в области политики. Газета The New York Times утверждает, что данная компания тесно связана с рядом членов Коммунистической партии Китая.

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