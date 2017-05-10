РФ вынесет на Совет управляющих ЕБРР вопрос возобновления финансирования новых проектов

НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) пройдет 10 мая на Кипре. В заседании впервые примет участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который в апреле текущего года был назначен указом президента управляющим от Российской Федерации в ЕБРР вместо Алексея Улюкаева. Участники обсудят деятельность международного института развития и вопросы, касающиеся его стратегического развития.

На заседании Орешкин выступит в заявлением (текст есть в распоряжении ТАСС), в котором называет действия ЕБРР в отношении России дискриминационными и неэффективными с точки зрения дальнейшего развития банка и призывает ЕБРР к конструктивному диалогу с российской стороной.

ЕБРР и Россия

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. До последнего времени на РФ приходилась примерно треть всего объема операций банка. Всего в 1992-2014 гг. в России было профинансировано около 800 проектов на сумму, превышающую €24 млрд.

В июле 2014 года ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России.

Президент банка Сума Чакрабарти сообщал ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что ЕБРР поставит перед акционерами вопрос о возобновлении операций в России через несколько месяцев после того, как наступит ясность в отношении курса новой администрации США.

Однако источник, близкий к ЕБРР, в апреле сообщал ТАСС, что международный институт развития вряд ли пойдет навстречу требованию России возобновить работу по кредитованию российских проектов. Не исключен и самый пессимистичный сценарий: ЕБРР может полностью прекратить работу с российскими проектами.

Высший руководящий орган ЕБРР - Совет управляющих, в состав которого каждый акционер назначает своего представителя, как правило, министра финансов. Встречи Совета управляющих проходят ежегодно, обычно в мае.

Заявление Орешкина

В своем заявлении, которое войдет в материалы ежегодного собрания Совета управляющих ЕБРР, Орешкин назвал действия банка в отношении России дискриминацией по национальному признаку.

"Реализация "политического руководства" нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР. По сути это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития. Подобный подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР", - отмечается в заявлении Орешкина.

По мнению министра экономического развития РФ, сохранение текущего подхода к деятельности сделает положение банка в ближайшие годы неустойчивым, может привести к снижению кредитных рейтингов и потребовать докапитализации банка. По его мнению, это в значительной степени связано с тем, что почти треть дохода ЕБРР была сформирована в России.

В документе подчеркивается, что российская сторона как акционер и страна операций ЕБРР вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации, но при этом открыта к конструктивному диалогу и призывает ЕБРР к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка.