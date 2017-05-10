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Проект нового аэровокзала в Хабаровске обойдется в 4,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
10 мая, 4:34 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Главгосэкспертиза одобрила проект, строительство терминала начнется летом этого года

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ХАБАРОВСК, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэровокзального комплекса в аэропорту Хабаровск (Новый), в его строительство предполагается вложить 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО "Хабаровский аэропорт" Марина Кравченко.

"Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по проекту "Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый)". В проект будет инвестировано около 4,5 млрд рублей частных инвестиций, в том числе иностранных, а реализовывать его будет резидент ТОР "Хабаровск" АО "Международный аэропорт Хабаровск", - сказала Кравченко.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

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Генеральный проектировщик - немецкая компания Assmann Btraten+Planen LLC. Строительство нового терминала начнется летом 2017 года. Планируемое окончание строительства - начало 2019 года.

Проектом предусмотрено строительство терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тыс. кв. м и обустройство привокзальной площади с подъездами для легковых автомобилей и общественного транспорта, парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1,2 тыс. пассажиров/час, или до 3 млн пассажиров в год.

Параллельно со строительство нового терминала будет вестись реконструкция и расширение действующего терминала международных воздушных линий с инвестициями около 300 млн рублей. Реконструкция будет проходить без остановки работы терминала, таможенных и пограничных служб. Терминал увеличится примерно на 3 тыс. кв. м (сейчас 5,2 тыс. кв. м), ее планируется начать осенью 2017 года и завершить в следующем году.

В инвестиционном проекте участвует консорциум японских инвесторов. Позиции участников были зафиксированы соглашением, которое подписали в Москве в конце апреля исполнительный заместитель председателя правления Sojits Corporation Сигеки Дантани и председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

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