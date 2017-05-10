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"Ъ": S7 предлагает установить нулевую ставку НДС на все внутренние линии до 2030 года

Экономика и бизнес
10 мая, 10:25 UTC+3

Генеральный директор группы Антон Еремин отметил, что снижение НДС по внутренним авиаперевозкам с 18% до 10% в 2015 году было наиболее эффективной антикризисной мерой в отрасли

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Группа S7 (входят авиакомпании "Сибирь" и "Глобус") предлагает установить нулевую ставку НДС на все внутренние линии для обеспечения адекватной конкуренции с железнодорожным транспортом. Срок действия - до 1 января 2030 года. Об этом заявил генеральный директор группы Антон Еремин в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы предлагаем для обеспечения адекватной межвидовой конкуренции и сохранения авиаперевозок установить нулевую ставку НДС на все внутренние линии. При невозможности такого варианта предлагаем сохранить ставку 10% на внутренние линии и ноль - на перевозки в обход Москвы. Желательно срок действия данных ставок установить до 1 января 2030 года, по аналогии с железнодорожными перевозками", - цитирует "Ъ" собеседника.

Еремин также отметил, что снижение НДС по внутренним авиаперевозкам с 18% до 10% в 2015 году было наиболее эффективной антикризисной мерой в отрасли, но ситуация радикально меняется. С 2017 года НДС на железнодорожные перевозки снижен до нуля до 2030 года. Срок действия ставки НДС в 10% по внутренним авиаперевозкам истекает в конце года.

Таким образом, по подсчетам руководителя авиагруппы, с 2018 года разница в налоговых ставках между железной дорогой и авиацией достигнет 18% от стоимости билета, если не будет изменений в законодательстве.

"Это очень значительная разница. В этом случае доля авиации в структуре перевозок по видам транспорта будет снижаться, что противоречит и мировым тенденциям, и предпочтениям пассажиров", - прогнозирует Еремин.

Авиакомпании группы S7 - "Сибирь" и "Глобус", выполняющие рейсы под единым брендом S7 Airlines, по итогам 2016 года перевезли 13,1 млн пассажиров, что на 23,7% больше, чем в 2015 году". Рост на внутренних линиях составил 27,5% - рейсами S7 Airlines по России воспользовались 9,6 млн пассажиров, на международных маршрутах - 14,1% (3,5 млн пассажиров).

Пассажирооборот в 2016 году вырос на 24,4%, до 27,09 млрд пкм, грузооборот увеличился на 23,9%, до 2,56 млрд ткм.

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