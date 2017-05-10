Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о снижении акциза на медовуху

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство РФ до 1 июля 2017 года должно представить предложения о целесообразности снижения акциза на медовуху, а также о наделении этого напитка статусом сельхозпродукции. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин подписал по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области.

"Правительству Российской Федерации представить предложения: о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза", - говорится в поручении.

Статус сельхозпродукции позволит производителям медовухи претендовать на налоговые льготы и субсидии в рамках господдержки аграриев. Акциз на медовуху с 1 января 2017 года вырос до 21 рубля за 1 литр, при этом прежде акциз составлял 9 рублей за литр.

Ранее новгородские предприниматели обратили внимание главы государства на то, что медовуха - продукт, производимый целиком из отечественного сырья, но поскольку он относится к алкогольным напиткам, акциз на него вырос более чем вдвое. Путин согласился, что рост акцизов на алкоголь коснулся в основном тех производителей, которые производят алкогольную продукцию из импортного сырья. При этом он добавил, что для тех, кто производит вино из отечественного винограда, рост был минимальным, что является мировой практикой.

Президент подчеркнул, что если медовуха действительно производится из отечественного сырья, то тогда с производителями поступили "не очень справедливо" и нужно подумать, что необходимо сделать в этой ситуации.-

Tax free

Путин также поручил правительству РФ разработать предложения по включению Новгородской области в список регионов для внедрения системы tax free.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Новгородской области представить предложения о включении Новгородской области в список регионов для реализации пилотного проекта внедрения системы "tax free" (возврата части суммы налога на добавленную стоимость на покупки, сделанные иностранными гражданами)", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 30 июня 2017 года.

Ранее президент предложил ввести льготы для туристов, посещающих Великий Новгород, например, систему tax free. "Чтобы привлекать туристов, нужно создавать всякие льготы для тех, кто посещает Новгород с туристическими целями. Можно продумать, например, о возврате налогов, tax free, это снижает траты. Для таких коренных русских земель, территорий, как Новгородская область, точно совершенно, нужно подумать и помочь в реализации этих целей. Во всяком случае, это будет создавать материальный стимул", - сказал Путин на встрече с предпринимателями.

Tax free - система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах может варьироваться от 7% до 20%.

Система tax free должна заработать в России во второй половине 2017 года. Первые три пункта откроются в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Возврат НДС для иностранных граждан на время пилотного проекта составит 100% с суммы покупки не менее 10 тысяч рублей.