Доходы "Газпрома" от экспорта газа в I квартале выросли на 12,6%

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2017 года выросли на 12,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $9,585 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом за отчетный период "Газпром" увеличил экспорт газа на 10,2%, до 56,3 млрд куб. м против 51,1 млрд куб. м годом ранее.

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе - марте 2017 года вырос на 12,1%, до 45,3 млрд куб. м, ближнего зарубежья - на 2,8%, до 11 млрд куб. м.