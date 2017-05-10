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Доходы "Газпрома" от экспорта газа в I квартале выросли на 12,6%

Экономика и бизнес
10 мая, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

При этом за отчетный период "Газпром" увеличил экспорт газа на 10,2%

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2017 года выросли на 12,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $9,585 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом за отчетный период "Газпром" увеличил экспорт газа на 10,2%, до 56,3 млрд куб. м против 51,1 млрд куб. м годом ранее.

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе - марте 2017 года вырос на 12,1%, до 45,3 млрд куб. м, ближнего зарубежья - на 2,8%, до 11 млрд куб. м.

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