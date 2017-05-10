Совбез: угрозы дискриминации энергокомпаний из РФ в других странах растут

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Совбез РФ отмечает обострение угроз дискриминации российских энергокомпаний со стороны иностранных государств. Об этом помощник секретаря СБ РФ Александр Абелин заявил журналистам в интервью, приуроченном к 25-летию Совбеза России.

"Актуальность такой работы (по обеспечению энергетической безопасности РФ) обусловлена обострившимися в последние время угрозами, связанными с дискриминационными действиями иностранных государств в отношении российской энергетики, направленными на снижение доли российского углеводородного сырья в энергобалансе этих стран, на ограничение возможности привлечения доступных долгосрочных финансовых ресурсов и использование иностранных технологий", - подчеркнул он. Также важность этой работы Абелин связал с "процессами глубокой трансформации мировых энергетических рынков, которые существенно меняют объемы и структуру спроса и ведут к обострению конкуренции и неустойчивой конъюнктуре на мировых энергетических рынках".

По словам помощника секретаря СБ РФ, ситуация в энергетике России усугубляется внутренними проблемами, основной из которых является недостаточная финансовая обеспеченность крупных организаций топливно-энергетического комплекса, что затрудняет выполнение задач по обеспечению энергетической безопасности. "Другой угрозой является ухудшение ресурсной базы топливных отраслей по мере истощения действующих месторождений, снижения размеров и качества новых геологических открытий, что увеличивает капиталоемкость освоения сложных и удаленных провинций", - добавил он.

По оценкам Совбеза, по итогам 2016 года, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на мировых рынках энергоносителей и сложную геополитическую ситуацию, российский топливно-энергетический комплекс сохранил устойчивость, позитивную в целом динамику развития и лидирующие позиции в мировой энергетике.

Зависимость экономики от иностранных технологий

В Совбезе РФ также отмечают низкую восприимчивость большинства отраслей российской экономики к инновациям, а также высокую зависимость от иностранных технологий.

"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая восприимчивость большинства отраслей российской экономики к инновациям и высокая зависимость от иностранных технологий, - подчеркнул Абелин. - Особенно остро эта проблема стоит в сфере информационных технологий и цифровой экономики".

Отвечая на вопрос о причинах, которые вызвали необходимость подготовки новой Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, Абелин отметил, что "укрепление российской государственности, международного авторитета и экономического суверенитета России сопровождается усилением уже сложившихся угроз экономической безопасности Российской Федерации, а также появлением принципиально новых вызовов ее национальным интересам". В связи с этим назрела необходимость разработки современных подходов к вопросам обеспечения экономической безопасности. "Необходимо определить приоритеты государственной политики и первоочередные меры по защите экономического суверенитета, преодолению действующих и потенциально возможных внешних и внутренних вызовов и угроз в экономической сфере, обеспечению устойчивого экономического развития", - подчеркнул помощник секретаря Совбеза РФ.

По словам Абелина, стратегия, которая уже разработана, является одним из важнейших документов стратегического планирования, формирующим основы для консолидации усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества в решении задач обеспечения экономической безопасности России.