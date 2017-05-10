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РЖД предлагают создать электронную биржу вагонов для транзитных перевозок

Экономика и бизнес
10 мая, 14:59 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 10, мая. /ТАСС

В компании уже имеют позитивный опыт по предоставлению вагонов через электронную площадку

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© ОАО "РЖД"

МЮНХЕН, 10 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагает создать электронную биржу грузовых вагонов для транзитных перевозок, заявил ТАСС первый вице-президент компании Александр Мишарин

По его словам, РЖД уже имеют позитивный опыт по предоставлению вагонов через электронную площадку. "Мы сегодня рассматриваем транзит как отдельный клиентский сервис. Наши наработки по электронной площадке можно использовать для транзитных перевозок", - сказал он.

"Мы будем предлагать существующую площадку, но все будет зависеть от переговоров с другими участниками", - отметил Мишарин и добавил, что соответствующие договоренности могут быть достигнуты до конца текущего года.

В конце марта РЖД приступили к поэтапному запуску электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) в промышленную эксплуатацию. Торговая площадка разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД", с декабря 2016 года она работает в тестовом режиме.

С конца марта клиентам стала доступна регистрация и подача заказа на предоставление услуги в формате "перевозка + вагон".

ЭТП ГП - сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников - крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т.д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее - с единого лицевого счета или банковским платежом.

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