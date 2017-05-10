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Международные резервы РФ в апреле выросли на $3,1 млрд

Экономика и бизнес
10 мая, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

На 1 мая 2017 года международные резервы РФ составляют $400,998 млрд

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международные резервы России в апреле 2017 года выросли на 0,8% (или на $3,091 млрд) по сравнению с мартом, составив на 1 мая 2017 года $400,998 млрд, сообщает ЦБ РФ.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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