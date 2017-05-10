В Счетной палате заявили, что гранты Российского научного фонда идут на зарплаты ученых

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Гранты Российского научного фонда (РНФ) используются не в целях развития интеллектуальной деятельности, а направляются на повышение оплаты труда ученых. Такие данные представлены в сообщении на сайте Счетной палаты по итогам коллегии ведомства на тему эффективности бюджетного финансирования научных исследований.

"Система грантового финансирования научных исследований РНФ не нацелена на получение значимых результатов интеллектуальной деятельности и фактически сводится к распределению средств федерального бюджета между государственными учреждениями науки и образования для повышения уровня оплаты труда ученых", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Счетной палаты, оценить эффективность выдаваемых грантов РНФ для развития фундаментальных научных исследований представляется затруднительным. "Что касается самих результатов научных исследований (РИД), полученных грантополучателями, то ни действующим законодательством, ни локальными актами РНФ не установлены требования по их анализу (за исключением публикаций). Показатели работы фонда в этом направлении не установлены, в отчетах о деятельности фонда за 2014 и 2015 годы информация о полученных РИД не приводится", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что фонд также не проверяет достоверность отчетности, которую в фонд предоставляют грантополучатели.

Счетная палата также выявила риски принятия необоснованных решений при выдаче грантов РНФ - критерии конкурсного отбора проектов не имеют количественных показателей. Также аудиторы обратили внимание на отсутствие методик расчета финансирования проектов и превышение допустимой нормы инвестирования средств.

"В 2016 году фонд превысил предельный объем инвестируемых средств, установленный попечительским советом фонда на 5,4 млрд рублей", - говорится в сообщении. По данным Счетной палаты, эти средства появились на счетах фонда за счет нерастраченных субсидий. Остатки субсидий предыдущих лет "на начало января 2014 года составляли почти 1 млрд рублей; на 1 января 2015 года - уже 4,5 млрд рублей, а на 1 января 2016 года - более 5 млрд рублей", - отмечается на сайте ведомства.

На коллегии было подчеркнуто, что общий объем доходов РНФ за 2013-2016 годы составил 47 млрд рублей - основным источником финансирования РНФ является бюджетная субсидия (60% всех поступлений). Кроме этого, в структуру доходов фонда входят пожертвования от компании "Роснефтегаз" (31,7%) и доходы от инвестирования временно свободных средств фонда в российских кредитных организациях (8,3%).