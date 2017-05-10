Россия может не успеть вернуть прежние объемы поставок зерна в Турцию до конца сельхозгода

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия сможет восстановить поставки зерна в Турцию до прежнего уровня не ранее, чем через месяц-полтора, сообщил ТАСС президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Таким образом, Россия может не успеть вернуться к прежним объемам до конца сельхозгода, который заканчивается 30 июня.

"Если говорить о возвращении к прежним уровням поставок в Турцию, нужно ждать месяц-полтора, пока идет организация поставок. Говорить о том, что мы что-то реализуем в ближайшие дни, не приходится. Первые контракты будут исполнены через месяц-полтора, не раньше", - сказал Злочевский.

Он отметил, что поиски российскими экспортерами новых рынков сбыта связаны не только с введенными Турцией 15 марта пошлинами, но и с внутренними факторами. "Вне зависимости от других рынков, конечно, какие-то альтернативы мы успели найти, какие-то продолжаем искать. Это связано не с турецкими ограничениями, а с общим количеством излишков, скопившихся на территории России, и их нужно куда-то реализовывать", - пояснил Злочевский.

По его словам, Россия поставляла в Турцию обходными маневрами около половины от традиционных поставок. "По обходным маневрам проходила примерно половина от традиционного зерна. За полтора месяца примерно 150-200 тыс. тонн", - указал президент зернового союза.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкие компании с 4 мая могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Договоренности о снятии Турцией ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.