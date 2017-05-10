ЕБРР не изменил позицию по отношению к России, но расстаться стороны не готовы

НИКОСИЯ, 10 мая. /корр. ТАСС Рита Шпилевская/. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который состоялся на Кипре, не изменил своей позиции по отношению к России: в текущем году банк не возобновит инвестиции в новые российские проекты.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь политическим руководством акционеров банка от ЕС, в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России. Все прошедшие годы РФ выступает за возобновление инвестиций ЕБРР.

Возглавлявший российскую делегацию министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал действия ЕБРР дискриминационными по национальному признаку и усомнился в финансовой стабильности банка в условиях отказа от инвестиций в российские проекты. В ответ на брифинге по итогам заседания совета управляющих глава банка Сума Чакрабарти сообщил, что это заявление России в отношении ЕБРР носит спекулятивный характер, финансовые и операционные показатели банка совершенно очевидно демонстрируют, что ЕБРР - это хорошо действующая финансовая организация.

По итогам голосования акционеров банка российскую сторону поддержали только 4 страны - Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия.

При этом, несмотря на взаимный обмен "любезностями", пока ни Россия, ни ЕБРР не готовы расставаться: РФ не выходит из состава акционеров банка, а банк не рассматривает закрытие российского представительства.

Дискриминация и упадок

К этому заседанию совета управляющих Россия подготовила пожалуй самое жесткое свое заявление, в котором однозначно заявила, что сокращение российского портфеля проектов банка не только невыгодно собственно стране, но и наносит ущерб финансовому состоянию банка, более того, вступает в противоречие с его уставными документами и заявленными целями. На ежегодной встрече совета управляющих банка министр экономического развития РФ Максим Орешкин от лица России призвал акционеров финансового учреждения к взвешенному "не политическому" решению, которое не нарушало бы устава ЕБРР, "начиная с соглашения об учреждении банка". Однако этот призыв остался без ответа.

"Мы были особенно удивлены тем, что большинство акционеров ЕБРР проголосовали против самой первой части нашего проекта резолюции, которая гласит: "Никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка". Это создало чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы. Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития", - сказал Орешкин журналистам.

Он пояснил, что никакой аргументации в защиту своей позиции крупнейшие акционеры - представители Евросоюза и "Большой семерки" - на заседании не приводили и не обсуждали вопросы по существу. "Просто голосовали против всех тех предложений, которые делала Россия", - подчеркнул он.

Орешкин назвал действия ЕБРР в отношении России дискриминационными и неэффективными с точки зрения дальнейшего развития банка и призвал ЕБРР к конструктивному диалогу с российской стороной.

Незаслуженный рейтинг

Российская сторона в своих заявлениях делала основной упор на то, что политические решения акционеров банка в первую очередь вредят самому банку. В частности, по расчетам Орешкина, без учета российских операций фактический доход Европейского банка реконструкции и развития в 2016 году составил 1,2 млрд евро против заявленных 1,7 млрд евро.

"Общий объем доходов банка в соответствии с официальным отчетом составил 1,699 млрд евро. При этом очевидно, что указанный уровень доходности не носит устойчивого характера по ряду причин. Почти треть дохода была сформирована в России… Мы заботимся о судьбе самого банка, поскольку в результате сокращается наиболее прибыльный кредитный портфель, не выполняется мандат банка в части содействия перехода к рынку и ухудшаются его операционные показатели, что может иметь серьезные и далеко идущие последствия", - говорится в заявлении Орешкина, которое включено в материалы совета.

При этом заморозка новых проектов ведет к тому, что российский портфель банка постепенно сокращается. Так, к концу первого квартала 2017 г. он сократился до 3,7 млрд евро с максимума в 10,4 млрд евро в третьем квартале 2012 г. Ранее Минфин России приводил свои расчеты, согласно которым портфель ЕБРР в России через 2-3 года будет нулевым при нынешней политике банка.

В связи с этим российская сторона выразила сомнения относительно справедливости высших кредитных рейтингов ЕБРР. На данный момент ЕБРР имеет кредитный рейтинг на уровне ААА со стабильным прогнозом от S&P, Fitch и Moody`s. По словам Орешкина, Россия намерена объяснить международным рейтинговым агентствам, что они должны учитывать сокращение доходов от РФ в портфеле ЕБРР при присвоении рейтингов банку. "Мы сейчас будем работать с рейтинговыми агентствами, чтобы они четко в своих моделях ставили, что доходов от России не будет. Рейтинговые агентства могут сказать о том, что нужно больше капитала, чтобы обеспечить такой высокий рейтинг", - заявил Орешкин.

А вот тут РФ банку помогать не намерена: министр жестко заявил, что Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР, если возникнет такая необходимость.

Спекуляции и финансовое здоровье

Менеджмент банка, естественно, не мог согласиться с утверждениями о финансовом неблагополучии ЕБРР и назвал заявление России спекуляцией.

"Заявление, которое сделала Российская Федерация, на мой взгляд носит спекулятивный характер. Финансовые и операционные показатели совершенно очевидно демонстрируют, что ЕБРР - это хорошо действующая финансовая организация", - сказал глава ЕБРР Сума Чакрабати.

Чистая прибыль ЕБРР в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 22,8% - до €985 млн. При этом в 2014 году ЕБРР зафиксировал убыток в размере €568 млн.

Количество проектов в 2016 году составило 378 против 381 в 2015 году и 377 в 2014 году. Общая стоимость проектов в 2016 году снизилась на 16% по сравнению с 2015 годом и составила 25,47 млрд евро.

При этом Чакрабати настаивал на том, что банк выполнил свои внутренние правила в отношениях с РФ, более того, высоко оценил качество тех проектов, которые сейчас есть в портфеле.

"Для меня РФ имеет очень большую ценность, но с 2014 года мы не могли начинать новые проекты. У нас отличный портфель в России. Мы будем и далее взаимодействовать с российским властями, это имеет для нас важное значение", - сказал он.

Всего в 1992-2014 гг. в России было профинансировано около 800 проектов на сумму, превышающую €24 млрд.

Статус кво

Подобной жесткой публичной дискуссии между сторонами не было даже в 2014 году, когда акционеры приняли решение о "заморозке" новых российских проектов. Однако по факту пока ситуация в отношениях банка и России не изменится в ближайшее время и все останется по-прежнему.

Так, ЕБРР намерен и в дальнейшем с сотрудничать с Россией по действующим еще проектам, а Россия пока не намерена выходить из состава акционеров банка.

Что касается финансирования новых проектов, то Россия сместит фокус на другие институты развития. "Будем работать с другими институтами: как международными (АБИИ и банк БРИКС), так и развивать компетенции Внешэкономбанка", - заявил Орешкин. Он также подчеркнул, что выход ЕБРР из российских проектов произойдет естественным образом.

"Те условия, по которым сейчас прокредитованы оставшиеся заемщики ЕБРР, экономически не привлекательны. Я думаю, они будут рады рефинансироваться в российских банках на более выгодных условиях", - резюмировал он.