Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На сессии ПМЭФ в Уфе обсудят привлечение инвестиций в экономику страны

Экономика и бизнес
11 мая, 0:35 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Участниками сессии станут гендиректор Российского экспортного центра Петр Фрадков, председатель правления ТПП Сергей Катырин и другие

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Инструменты привлечения инвестиций в реальный сектор экономики станут главной темой дискуссий на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор", которая пройдет 11 мая в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который выступает организатором мероприятия.

"Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Как помочь предприятиям в российских регионах разобраться в глобальных трендах и встроиться в цепочки производств международных лидеров? Какие возможности предлагает сегодня государство, чтобы стимулировать создание новых предприятий?" - говорится в сообщении.

Участниками сессии станут генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, председатель правления Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, глава фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и другие. В панельном заседании также примут участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе
2
Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
6
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
7
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
Темы дня
Загрузка...
Реклама