На сессии ПМЭФ в Уфе обсудят привлечение инвестиций в экономику страны

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Инструменты привлечения инвестиций в реальный сектор экономики станут главной темой дискуссий на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор", которая пройдет 11 мая в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который выступает организатором мероприятия.

"Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Как помочь предприятиям в российских регионах разобраться в глобальных трендах и встроиться в цепочки производств международных лидеров? Какие возможности предлагает сегодня государство, чтобы стимулировать создание новых предприятий?" - говорится в сообщении.

Участниками сессии станут генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, председатель правления Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, глава фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и другие. В панельном заседании также примут участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.