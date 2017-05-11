Эксперт: ТОР и Свободный порт в ДФО возвращают предпринимательство в нормальные условия

ХАБАРОВСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Свободный порт и территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке возвращают предпринимательство в нормальные условия существования, где господдержка инвестиций обуславливает больший успех инвестора, а не нивелирует его риски. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель экспертного сообщества Школы Экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.

"Чем больше ТОРов и чем больше территория Свободного порта Владивосток (СПВ), тем лучше. Это не рай для предпринимателя, а возврат к норме. Теоретически весь Приморский край со временем может быть включен в Свободный порт", - сказал Кривелевич. Он добавил, что "вероятность злоупотреблений при вступлении в ТОР и СПВ ничтожно мала, хотя полностью исключить риск ошибки нельзя: все-таки Корпорация развития Дальнего Востока - это не орган тотального контроля, а инструмент поддержки бизнеса". По оценке эксперта, корпорация очень внимательно изучает заявки в части всех вопросов - от выбора земельных участков до учредительных документов компании-заявителя.

"Выживаемость проектов как это не парадоксально слабо коррелирует со статусом резидентов СПВ или ТОР. Если предприниматель не угадал с рынком, с товаром, с потребителями, то никто его не спасет. Статус резидента влияет лишь на степень успеха выживших проектов, угадавших с экономической нишей и спросом. Такие проекты больше инвестируют, создают больше рабочих мест и успешнее развиваются, чем проекты вне системы господдержки инвестиций", - считает собеседник агентства.

По мнению Кривелевича, наличие или отсутствие заемных средств не влияет на возможность проекта войти в ТОР или СПВ до тех пор, пока финансовая модель бизнес-плана убедительно доказывает платежеспособность и ликвидность потенциального резидента на всех этапах реализации проекта. "Стоимость привлечения капитала зависит от отрасли и величины компании значительнее, чем от участия или неучастия в преференциальном режиме. Конечно, налоговые и административные льготы улучшают имидж заемщика в глазах банка, но не революционно", - отметил он.

"Перекрашенные" и просто инвестиции в ТОР

Министерство по развитию Дальнего Востока и Минэкономразвития РФ должны не допустить появление в ТОРах "перекрашенных инвестиций", которые хотят подвести под налоговые льготы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о предварительных результатам работы по созданию территорий опережающего социально- экономического развития на Дальнем Востоке в 2015-2017 годах, которое прошло 5 мая в Горках. В свою очередь глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что режим льгот распространяется только на новые рабочие места, но некоторые инвесторы пренебрегли этим условием.

По данными Минвостокразвития, в 16 ТОР на Дальнем Востоке Официально потенциальными инвесторами подано 262 заявки на сумму инвестиций 1,4 трлн рублей. Подписано 124 соглашения с резидентами на 483 млрд рублей. Запущены первые 17 предприятий в ТОР, вложено фактически 30 млрд рублей. До конца года планируется запуск 44 новых предприятий и вложение 137 млрд рублей инвестиций. Из бюджета выделено более 4 млрд рублей на создание инфраструктуры ТОР.