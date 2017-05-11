Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефть

Россия и Саудовская Аравия склоняются к продлению соглашения между странами ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) и государствами, не входящими в этот картель, о сокращении добычи еще на полгода, заявили на днях министры энергетики двух стран. Сделка может быть продлена и после 2017 года, не исключили они. Аналитики, опрошенные ТАСС, рассказали, почему цена на нефть почти не отреагировала на эти громкие заявления, а также почему пролонгация соглашения не сможет поднять цены выше $55 за баррель.

Четвертого мая российский Минэнерго сообщил о том, что Россия склоняется в сторону целесообразности продления соглашения. Второе прозвучало восьмого мая и фактически повторяло сделанное за несколько часов до этого заявление саудовского министра Халеда аль-Фалеха о том, что договоренности, вероятнее всего, должны быть продлены более чем на полгода.

Россия и Саудовская Аравия - ключевые участники соглашения - впервые за несколько месяцев фактически признали, что продление договоренностей стран-производителей согласовано. Но, несмотря на это, цены на нефть, до этого чувствительные к подобным заявлениям, почти не отреагировали на сообщения министров. Стоимость марки Brent вплоть до 10 мая так и не смогла преодолеть отметку 50 долларов за баррель.

"Слишком много других факторов, кроме России и ОПЕК, сейчас влияют на рынок нефти", - объясняет аналитик рейтингового агентства Fitch Максим Эдельсон. По его мнению, рынок все еще находится под давлением перепроизводства. "Мы сократили добычу, но прибавили продажи запасов и американскую добычу. Поэтому общее уменьшение предложения оказалось не настолько большим", - считает он.

Продажи накопленных за долгое время запасов исходят в основном от стран Персидского залива, говорят опрошенные ТАСС аналитики. "Просто никто не хочет терять свою долю на рынке. Да, добычу сократили, но физическую долю на рынке фактически сохранили", - заключает Эдельсон.

В то же время распродажа запасов означает и их сокращение, соглашаются эксперты. "Объемы действительно снижаются. В первую очередь, запасы из танкеров, также наметился тренд на снижение запасов нефти в США", - отметил аналитик "Финам" Богдан Зварич.

Продление соглашения, по его мнению, будет способствовать дальнейшему снижению перепроизводства. "Но объем запасов все еще очень велик, поэтому, думаю, продления соглашения только на второе полугодие будет недостаточно", - сказал Зварич.

Продлить нельзя отказаться

"Первое соглашение свою роль выполнило, - говорит аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. - Волатильность (изменчивость цены - Прим.ТАСС) на рынке уменьшилась. Цена, если брать за период январь - апрель, выросла на 13% год к году".

Однако в целом эффект от договоренностей получился кратковременным, считает Эдельсон: "Цены выросли на $10 за баррель, но сейчас потеряли фактически половину этого роста". По его мнению, союзники будут вынуждены продлить действие договоренностей.

"Если соглашение (которое может быть подписано 25 мая в Вене - Прим. ТАСС) не состоится, то цена обвалится. В эту игру надо играть как можно дольше. Цена, конечно, со временем выровняется, паника закончится. Но никто не хочет сейчас переживать этот провал, поэтому будут тянуть", - уверен аналитик "Финам" Алексей Калачев.

По оценке Зварича, котировки Brent могут опуститься и до 35 долларов за баррель в случае срыва переговоров в Вене. В то же время продление сделки всего лишь удержит их в районе выше 50 долларов за баррель, полагает эксперт:

Безусловно, какой-то импульс нефть получит, но вряд ли уйдет до $60 и выше

С тем, что решение о продлении 25 мая сильно не скажется на цене, согласен и Эдельсон.

Сейчас такого эффекта, как после ноябрьского решения, когда цены рванули на 20%, уже не будет. Просто потому, что второй раз это уже не работает. Максимум - небольшой рост

Для России дальнейшая заморозка добычи не так уж негативна, если учитывать тот факт, что она помогает поддерживать цену на приемлемом уровне, считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. "Если мы не подпишем соглашение, то у нас добыча вырастет, может, на 1-2% за год. А если подпишем и сохраним добычу на том уровне, который достигнут после сокращения на 300 тыс. баррелей, то добыча останется примерно на уровне 2016 года. В общем это не такая уж страшная потеря, если это даст хорошую устойчивую цену", - говорит он.

Аналитик напоминает, что, по оценке Минфина, дополнительные доходы российского бюджета от нефти и газа в 2017 году при цене нефти в 50 долларов за баррель могут составить от 0,6 трлн до 1 трлн рублей.

"Конечно, плодами этого соглашения во многом пользуются американские производители сланцевой нефти. Но и мы тоже ими пользуемся, и другие его участники - и Саудовская Аравия, и Иран, и Ирак. Потому что весь этот период они продавали свою нефть не по 45, а, скажем, по 53 доллара", - резюмирует он.

Цена нефти в 55 долларов за баррель устраивает большинство стран ОПЕК и Россию, считают они. "Такая цена позволяет им существовать и в то же время не ведет к существенному росту сланцевой добычи в Штатах и не позволяет американским производителям активно хеджировать (страховать риски - Прим. ТАСС) свои поставки на будущее", - говорит Зварич.

Интрига 25 мая

Если считать, что вопрос о продлении сделки практически решен, о чем не раз заявляли министры большинства стран - участниц Венского соглашения, то главной интригой их встречи 25 мая станут состав участников и условия будущего соглашения, говорят эксперты.

"Некоторым участникам, как например, Азербайджану, участвовать в таких кооперациях выгодно, поскольку добыча снижается по плану. А для Казахстана, который недавно запустил гигантское месторождение Кашаган, участие в продлении может быть под сомнением", - рассуждает Нестеров. По его мнению, сложно участвовать в сокращении добычи и Ираку, у которого до сделки было запущено сразу несколько крупных проектов.

Иран, которому в ноябрьском соглашении было позволено не сокращать, а даже наращивать добычу, уже достиг добычи на предсакционном уровне, говорят собеседники. Поэтому другие участники соглашения могут потребовать, чтобы третий по величине экспортер в ОПЕК в этот раз разделил с ними квоту сокращения, предполагают аналитики.

Россия также может вести переговоры о снижении своей квоты, скажем, до 200 тыс. баррелей, обосновывая это реализацией крупных проектов, полагает Нестеров.

Юлия Хазагаева