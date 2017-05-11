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"Ъ": Exist.ru лишился сети офисов в Москве

Экономика и бизнес
11 мая, 9:51 UTC+3

Соучредители интернет-ресурса не смогли договориться со структурами сооснователя компании о продолжении сотрудничества

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Крупнейший интернет-магазин по продаже автозапчастей Exist.ru остался без сети обслуживания клиентов в Москве. Как сообщает газета "Коммерсантъ", соучредители интернет-ресурса не смогли договориться со структурами сооснователя компании Владислава Доморацкого о продолжении сотрудничества.

Exist.ru уже уведомил о прекращении обслуживания клиентов в пунктах выдачи заказов. Кроме того, часть офисов пока не может осуществить отгрузку товара или вернуть деньги заказчикам.

"Ввиду разрыва партнерских отношений с ООО "Эксист-М" офисы этой компании теперь не имеют отношения к Exist.ru. Все вопросы относительно заказанных запчастей, гарантии и финансовые взаимоотношения с ООО "Эксист-М" вы можете решить по прежнему адресу офиса", - пояснил администратор Exist.ru Юрий Поляков в ответе одному из клиентов, обратившемуся к компании на ее сайте.

До 27 апреля компания "Эксист-М" была одним из франчайзи Exist.ru. Она обеспечивала интернет-магазин 130 офисами, половина из которых расположены в Москве и области, сообщил "Коммерсанту" совладелец компании "А+А Эксист-Инфо" Валерий Чикин.

В "Эксист-М" подтвердили прекращение продажи товаров через Exist.ru. "Текущее состояние данного ресурса уже не соответствует тем техническим и логистическим требованиям, которые "Эксист-М" предъявляет в области IT-обслуживания клиентов", - цитирует издание пресс-релиз компании.

Как сообщили газете в "Эксист-М", клиенты, зарегистрированные на Exist.ru, могут лично потребовать возврат средств в официальных представительствах компании. Также они могут пройти регистрацию на сайте Isnext.ru, где будет восстановлен профиль пользователя с Exist.ru, в том числе и средства на счету.

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