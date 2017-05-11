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Прибыль ВТБ24 в I квартале выросла в четыре раза

Экономика и бизнес
11 мая, 11:18 дата обновления: 11 мая, 11:34 UTC+3

Банк получил чистую прибыль в размере 12,9 млрд рублей

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ24 по итогам I квартала получил чистую прибыль 12,9 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности кредитной организации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

"В I квартале 2017 года ВТБ24 заработал 12,9 млрд рублей чистой прибыли (РСБУ), что почти в четыре раза больше, чем годом ранее", - говорится в материалах к пресс-конференции, посвященной итогам работы банка в I квартале 2017 года.

В I квартале 2016 года прибыль ВТБ24 составила 3,3 млрд рублей.

Кроме того, как отмечается в материалах к пресс-конференции, по итогам I квартала общий объем кредитного портфеля ВТБ24 увеличился до 1,88 трлн рублей. При этом портфель кредитов физлицам вырос на 23,6 млрд рублей - до 1,7 трлн рублей.

За этот период группа ВТБ выдала 38 тыс. ипотечных кредитов на сумму 78 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода в 2016 году. Автокредитование также показало рост на 39,3% - до 12,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств населения по итогам первого квартала составил 2,06 трлн рублей. Одновременно ВТБ24 в качестве банка-агента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплатил вкладчикам четырех проблемных банков ("Образование", Росэнергобанк, Тембанк и Интехбанк) более 23 млрд рублей, доля выплаченных средств превысила 63%.

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