ЦБ отсрочил на год требования по рейтингу к активам страховщиков

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Банк России продлил до 30 июня 2018 года срок, до которого страховые компании могут держать в своих портфелях отдельные ценные бумаги эмитентов без рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и "Эксперт РА". Отсрочка дана, чтобы компании-эмитенты успели получить необходимые рейтинги и страховщикам не пришлось "перекладывать" из них активы на 237 млрд руб., отмечают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

ЦБ опубликовал два проекта указания, которые позволяют страховщикам "до 30 июня 2018 года удерживать в своих портфелях отдельные ценные бумаги, приобретенные до 14 июля 2017 года". Указания касаются требований к эмитентам или выпускам ценных бумаг, в которые допускается инвестирование страховщиками собственных средств (капитала) и средства страховых резервов, следует из пояснительной записки.

В апреле глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук заявлял, что страховщики должны до 14 июля 2017 года перевести активы (депозиты и ценные бумаги) на 237 млрд рублей из банков и компаний, не имеющих рейтингов АКРА и "Эксперт РА". 14 июля вступает в силу закон, согласно которому для регуляторных целей в страховой отрасли будут легитимны рейтинги только аккредитованных при ЦБ агентств (АКРА и "Эксперт РА"). Страховщики просили ЦБ продлить переходный период на срок от года до трех, так как часто речь идет о вложениях в надежные компании - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", Внешэкономбанк, которые имеют рейтинги международных агентств, но не получали его у АКРА и "Эксперт РА". Для выполнения новых требований страховщикам пришлось бы продавать эти активы, что привело бы к "значительным убыткам".

"Надеемся, что все качественные эмитенты, которые находятся в портфелях страховых компаний, к этому времени (30 июня 2018 г. - прим. ТАСС) успеют получить рейтинг - либо одного, либо второго агентства", - заявил ТАСС вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов. По его словам, отсрочка дана именно для того, чтобы эмитенты успели получить необходимый рейтинг, что зависит не только от желания эмитента, но и от скорости работы рейтинговых агентств.

"В большинстве случаев страховщики являются очень консервативными инвесторами и инвестируют в топовые банки и корпоративные эмитенты. Если такие компании будут первоочередно получать рейтинг, сомнительная сумма будет уменьшаться очень быстрыми темпами", - отметил Данилов.