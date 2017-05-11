Российский разработчик NtechLab привлек $1,5 млн от пула инвесторов

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский разработчик решений в области распознавания лиц NtechLab, технология которого легла в основу сервиса FindFace, привлек $1,5 млн от пула инвесторов во главе с венчурным фондом Impulse VC и бывшим генеральным директором "Ростелекома" Александром Провоторовым. Основатели NtechLab сохранили контроль в компании, говорится в сообщении разработчика.
Привлеченные от инвесторов средства компания потратит на совершенствование технологии, а также на масштабирование бизнеса. Среди приоритетных рынков NtechLab: США, страны Европейского союза, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.
"Наша цель - сделать NtechLab крупнейшим международным игроком полного цикла, предлагающим весь спектр решений по распознаванию лиц - от собственных разработок по детектированию лиц, до распознавания лиц, определения эмоций, пола и возраста человека. Второй приоритет - это международное развитие. Уже сейчас география наших партнеров включает страны от Турции до Бразилии, но мы осознаем, что вынуждены конкурировать с крупнейшими глобальными мультинациональными игроками и для нас важно оставаться на лидирующих позициях", - цитирует пресс-служба слова сооснователя NtechLab Александра Кабакова.
По данным международной исследовательской компании MarketsandMarkets, мировой рынок решений в области распознавания лиц к 2018 г. достигнет объема $6,5 млрд, таким образом, с начала 2013 г. он вырастет в четыре раза.
"Технологии машинного обучения и нейронные сети стали одним из наиболее быстро развивающихся сегментов высокотехнологичного рынка. Решения по распознаванию лиц, основанные на нейронных сетях, позволяют не только повысить качество обслуживания в широком спектре различных направлений бизнеса, но и обеспечить новый уровень взаимодействия компаний и их клиентов. Интерес к этому сегменту проявили такие игроки, как Alibaba, Snapchat, MasterCard, Wal-Mart, Baidu и Tesco. Я уверен, что у Ntechlab есть потенциал, чтобы стать одним из лидеров этого направления", - отметил управляющий партнер Impulse VC Григорий Фирсов.
NTechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Пилотные проекты по внедрению технологии NtechLab запущены примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.
FindFace - сервис для поиска людей в социальной сети "ВКонтакте" по фотографии. NtechLab также анонсировал запуск облачного сервиса для бизнеса FindFace.PRO и FindFace Enterprise Server SDK, с помощью которых компании могут искать документы по собственной базе.