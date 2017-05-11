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Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно

Экономика и бизнес
11 мая, 12:58 дата обновления: 11 мая, 13:07 UTC+3

В ведомстве подчеркнули, что законом установлена привязка понятий вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения к территориям субъектов России

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© AP Photo/Eric Risberg

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минфин считает незаконным применение пониженной ставки акциза к импортному вину с защищенным географическим указанием, а также вину с защищенным наименованием места происхождения. Об этом говорится в материалах министерства.

"Именно законодательством, а не решением Минфина России, установлена привязка понятий винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения к территориям субъектов Российской Федерации. Более того, любая иная трактовка указанных норм Налогового кодекса и отраслевого закона по государственному регулированию рынка алкоголя являлась бы нарушением российского законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что Минфин лишает импортеров вина возможности пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок в Россию продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Издание ссылалось на письмо директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, отправленного 24 апреля первому заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову.

После дифференциации ставок в 2016 году ставка акциза на вино составляла 9 руб. за литр, на игристое вино - 26 руб. за литр, а на вино и шампанское с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - 5 и 13 руб. за литр соответственно. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина - до 36 руб. за литр. При этом на вино с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения ставка сохранилась на уровне 2016 года - 5 руб. за литр, на игристые вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - установлена на уровне 14 руб. за литр.

Минфин уточняет, что законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" устанавливается, что винодельческая продукция с защищенным географическим указанием производится из винограда, не менее 85% которого выращено в границах данного географического объекта, а остальной использованный для производства такой продукции виноград выращен в границах субъекта Российской Федерации, в котором расположен данный географический объект.

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